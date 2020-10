Técnico de Santa Tecla: "Seguramente iremos al ensayo y error"

Santa Tecla soportó por escasos minutos el trajín de juego de Alianza y cayó por 3-0, en la primera fecha de la fase de zonas del Apertura 2020. Los pericos tuvieron un buen inicio de partido, pero vinieron a menos con el autogol de Alexánder Mendoza, al minuto 20. Desde ahí comenzó a padecer en cancha el equipo tecleño, que ,luego debió aceptar dos tantos más del equipo de casa.

"Creo que en el primer tiempo fue un partido y en el segundo fue otro. En el comienzo , Alianza no aguantó la presión de Santa Tecla y casi convertimos. Luego, cuando se soltaron las marcas se vio un juego de ida y vuelta. Nosotros estamos apostando a la juventud, así que seguramente iremos al ensayo y error. Seguiremos insistiendo, sabiendo que los chicos pueden reaccionar de una manera u otra. El club apuesta por la juventud", explicó Juan Sarulyte, entrenador argentino de los verdiazules.

El estratega de los tecleños lamentó ,luego, que su equipo no haya sido efectivo de cara al arco de los albos, en los primeros minutos. Cree que ese detalle fue el principal para que los de la capital le pasaran factura en el arranque del nuevo certamen.

"Creo que tengo un equipo potencial. Esto recién empieza y cuando termine la primera ronda veremos para qué estamos. Técnicamente, tal vez, hemos fallado ante Alianza, pero físicamente terminamos enteros. Tenemos que jugar este fin de semana. Fue un juego abierto y sabíamos que si no anotábamos en el primer tiempo, se nos iba a pasar factura en el segundo tiempo y fue así que pasó. No pudimos convertir y no estuvimos a la altura del partido", apuntó el estratega suramericano.

Ahora, de cara al juego del próximo domingo contra Atlético Marte, Sarulyte cree que se podrán hacer correcciones con el video en mano del juego contra Alianza. Garantizó que su equipo puede mejorar de cara al juego contra los carabineros.

"Este equipo tiene mucho futuro. De las derrotas y las victorias se sacan conclusiones muy importantes, así que hay que trabajar. Esto recién empieza. El equipo perdió, pero me hago cargo porque soy quien pone a los jugadores. Vamos a corregir entre la semana y seguramente el video nos va a ayudar mucho. Me gustó mucho el juego ante Alianza, pero lógicamente que los chicos sienten la presión de jugar contra un equipo grande. Hay que mejorar y mucho, sobre todo en la definición. Seguramente vamos a mejorar", indicó el timonel del plantel de los pericos.