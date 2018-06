Técnico de Panamá: "Es un torneo más para europeos"

El Mundial de fútbol de Rusia ofrece condiciones más favorables para los equipos europeos que para los latinoamericanos, sostuvo hoy el experimentado técnico de Panamá, el colombiano Hernández "Bolillo" Gómez.

"Hace un año dije ya que es un torneo más para los europeos que para los latinos. Y se está viendo", dijo el entrenador un día antes de que Panamá juegue su segundo partido frente a Inglaterra en Nizhni Nóvgorod.



Gómez, que disputó ya otros dos Mundiales con su Colombia natal en 1998 y con Ecuador en 2002, apuntó a las dificultades que están teniendo los equipos sudamericanos en el torneo, como ocurrió antes a selecciones europeas en ediciones disputadas en América.



"En Brasil se vinieron los europeos rapidito, menos Alemania, que hizo su propia casa en Brasil", recordó sobre el campamento construido entonces por la luego campeona del mundo. "Por lo general es una pauta de todos los Mundiales".



En Rusia, añadió, "Argentina es un equipo con muy buenos jugadores, con el mejor del mundo, y le cuesta. Costa Rica en Brasil fue grandioso y ahora está eliminado", sostuvo el técnico. "Veo equipos sudamericanos que acá no dan el nivel".



Consultado por las posibles causas, "Bolillo" Gómez apuntó a cuestiones dentro y fuera de la cancha. "No sé si será el acondicionamiento, que nosotros no estamos acostumbrados a convivir acá. Tal vez no pasa solo por el fútbol".

Su conclusión sobre lo visto hasta ahora en Rusia 2018, por el momento, fue tajante: "Veo los juegos y no tenemos el mismo nivel. Se ve que es así y la historia lo dicta".

Panamá podría convertirse mañana en otra de las selecciones que queda eliminada en fase de grupos si cae ante la poderosa Inglaterra. En su primer partido en una Copa del Mundo la debutante cayó ya por 3-0 frent a Bélgica.