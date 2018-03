Técnico de México se gana las críticas por expulsión en Copa Confederaciones

El seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, fue expulsado este domingo durante el juego por el tercer lugar de la Copa Confederaciones, el cual la selección azteca perdió 1-2 ante Portugal.Pero además de la derrota, Osorio es el blanco de las críticas tras ser expulsado en un hecho bastante bochornoso.El timonel reclamó airadamente a un árbitro asistente, situación que no se pasó por alto y fue extrañado del terreno de juego.El estratega no salió del campo sin antes proliferar un nuevo "Motherfucker", como lo hizo ante Nueva Zelanda, por lo que el árbitro principal, el saudí Fahad Al Mirdasi, no dudó en expulsarlo.