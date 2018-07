Técnico de México: “El Salvador es un equipo que no juega a nada”

En México no ha sentado nada bien que su selección sub 21 esté última de su grupo en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, y su entrenador, Marco "Chima" Ruiz, dijo que su selección está en una posición inmerecida, mientras descalificó al combinado salvadoreño que le derrotó 1-0 la noche del lunes.

Ruiz fue abordado por ESPN y otros medios mexicanos al final del partido y aseguró que la derrota ante El Salvador (1-0) es un marcador engañoso, porque la azul y blanco "no juega a nada".

"Es difícil cuando hacés el gasto del juego, cuando proponés, cuando siempre buscas el arco de enfrente y te encuentras a un equipo que no juega a nada, un equipo que se tira todos atrás, que destruyen, que hacen muchas faltas y que se llevan un premio, me parece, inmerecido, porque todo el partido se la pasaron haciendo tiempo", declaró Ruiz.

UN GRUPO QUE BRILLÓ EN FRANCIA

Ruiz dirige en Barranquilla, Colombia, a un grupo que hace dos meses fue subcampeón del torneo Esperanzas de Toulon, perdiendo la final ante Inglaterra (2-1).

Sin embargo, dijo que sus pupilos todavía no están en su máximo nivel. "Es la mitad del equipo que tuvimos en Toulon, no es del todo el mismo equipo, algunos vienen de pretemporada. No hemos alcanzado nuestro máximo nivel en lo futbolístico", expuso.

México también perdió ante Venezuela (3-2) en la primera fecha del grupo B de Barranquilla 2018, pero acepta que ante El Salvador se vieron mal por diferentes razones.

"Nosotros coperamos al caer en su juego y después lógicamente la expulsión nos condiciona. No siempre gana el que intenta jugar o el que propone"

Además, criticó el arbitraje del partido. "El 9 de ellos todas las bajó con la mano y el árbitro nunca sacó una tarjeta", señaló.

México todavía tiene una oportunidad para pasar de ronda en los Centroamericanos y del Caribe. Deben vencer a Haití, pero esperar que El Salvador no consiga sumar ante Venezuela.

"Es un duro golpe para todos, no estaba en el presupuesto. Estos muchachos tienen las ganas de hacer las cosas bien, pero desgraciadamente no nos ha salido nada en el torneo. Ahora pensamos en Haití y ojalá que la combinación de resultados se de", concluyó.