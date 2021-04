Técnico de Marte tras fallo del penalti de José Portillo: "(Él) tenía que hacer un pozo y enterrarse"

Con un jugador más y un penalti errado, Atlético Marte tuvo ocasiones casi de sobra para rematar el partido pero no supo aprovechar y cedió errores que al final le permitieron al Alianza llevarse los tres puntos en el derbi capitalino.

Para el técnico Cristian Domizzi, el resultado fue doloroso y lamentó la falta de jerarquía de algunos jugadores, algo que le sobró al Alianza anoche. También lamentó de alguna forma la falta de seriedad de algunos jugadores, refiriéndose a la forma en que José Portillo cobró un penalti "a lo Panenka" que erró y que afectó a su equipo, tras lo cual lo sacó del partido.

Al respecto, el técnico no estaba contento. Al ser preguntado sobre si el jugador le reclamó tras hacer el cambio después de errar el cobro, el técnico fue claro: "¿Por qué me va a reclamar Portillo? No me reclamó porque tenía que hacer un pozo y enterrarse".

#LMF | Portillo la quiso hacer a lo 'Panenka' pero la pelota pegó en el poste sobre 61 minutos. @elgraficionado pic.twitter.com/bbdEjOjo5k — Josué Valiente Rendón (@JosueValiente47) April 8, 2021

Agregó que "la jerarquía marca la diferencia...Esto deja muchas enseñanzas y crece el que aprende de los errores". Comentó además como positivo el partido de Mauricio Cerritos, que "me pone feliz su momento. Es un juvenil que no le pesó el clásico".

"Cuando vos lees el partido tenés peraal a favor y uno menos y salimos a buscar el partido... El resultado es triste para mi".