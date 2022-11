Técnico de Jocoro explota: "Nadie me quería solo los jugadores"

El técnico del Jocoro, José Romero, habló luego de la victoria de su equipo ante el Platense en la tanda de penales y fue claro en decir que la directiva lo corrió verbalmente por una semana.

"A los señores directivos, al gerente que verbalmente me despidió ahí está el equipo en la final. Hoy que haga lo que quiera conmigo esa es la realidad. Sufrí una semana, estaba fuera del equipo vine al entreno y todo mundo se me quedó viendo bien raro decían que estoy loco, este loco le da una final al Jocoro", dijo efusivamente.

Romero mencionó que los jugadores son los que siempre lo respaldaron. La afición según él también lo llamó "loco".

"Fueron los muchachos, la afición también decía que ese loco no sabe nada, los directivos igual. Yo no soy por estar bien con ellos y no estar bien con los jugadores, ellos son los que me dan la oportunidad llegar a una final cuando una semana estaba despedido del equipo", concluyó.