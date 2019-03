Técnico de Guatemala: "Nos ganaron bien; estábamos distraídos"

Wálter Claverí afronta un momento difícil con Guatemala. Quiere seguir al frente pero sabe que su puesto queda a disposición de lo que decida el Comité Ejecutivo de la Fedefutbol, luego de la caída 1-3 ante El Salvador en el amistoso internacional disputado en el Banc of California de Los Ángeles.

Hizo mención de qué le pesó a su equipo en el campo y tuvo elogios para el equipo de Carlos De los Cobos.

"Nos falta mucha aplicación en lo que tenemos que hacer, caminamos mucho cuando defendemos y corremos demasiado cuando atacamos y debe ser al revés. Cuando no se tiene la pelota tenemos que ser más intensos y no lo somos. Dimos ventajas contra un equipo salvadoreño que sabe jugar bien al contragolpe, que es rápido. Nos ganaron bien, nos ganaron dignamente, lo hicieron mejor que nosotros , jugar rápido a la contra y nosotros tratamos de aprovechar nuestras cualidades teniendo la pelota pero estábamos mal colocados en el campo, perdiendo profundidad'', mencionó.

Un gol a los 2 minutos lo sorprendió pero más que su equipo no anulara a Jaime Alas, quien es conocido en la liga local por ser el capitán de Rojos del Municipal.

"A todos nos sorprendió ese primer gol, pero son cosas que no deberían pasar, una desatención. No estamos atentos a pesar de que (Jaime) Alas metió dos pases de gol, es conocido por nosotros. No sé, estábamos distraídos. Hicimos muchas cosas mal, al revés y jugamos demasiado caminando".

Una de las consultas que le hizo la prensa deportiva de Guatemala es ¿qué deben hacer para mejorar? Claverí hizo énfasis en la velocidad y profundizó que es un tema complejo si no hacen cambios profundos en el fútbol de su país.

"No sé como hacer para que el jugador sea más rápido. Estuve en Londres y platiqué con Deschamps, con Luis Enrique, con Parreira, estuve con el señor Queiroz y les pedí consejos para mejorar la intensidad de un equipo y me dijeron que, solo mejorando la liga, mejorando los campos y jugando de otra manera y que el jugador quiera ser más rápido de allí no hay otra forma".