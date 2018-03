Técnico de Ecuador es suspendido y no podrá dirigir ante Argentina

El pique entre Célico y Arturo Vidal. pic.twitter.com/PO0zQebkGq — StudioFútbol (@StudioFutbol) 6 de octubre de 2017

El técnico de la selección de fútbol de Ecuador, Jorge Célico, fue suspendido por la Conmebol y no podrá dirigir hoy el encuentro de su selección ante Argentina por la última fecha de las eliminatorias mundialistas sudamericanas, informaron medios locales.El entrenador, que es argentino, fue sancionado por el ente rector del fútbol sudamericano por una fuerte discusión que tuvo con el volante chileno Arturo Vidal en el compromiso de la jornada pasada disputado en Santiago. La acción provocó que el árbitro brasileño Sandro Ricci expulsara al estratega.Patricio Lara, miembro del cuerpo técnico de Ecuador, estará en la banca de la "tricolor" y será quien transmita las disposiciones de Célico a los jugadores en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.La sanción, recién conocida hoy, fue recibida por medios locales como un balde de agua fría que podría afectar al rendimiento de Ecuador ante el seleccionado argentino.La "albiceleste" necesita obtener un buen resultado esta noche para no quedar afuera del Mundial, mientras que Ecuador ya no tiene opciones de estar en Rusia 2018.