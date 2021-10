Técnico de Costa Rica: "Reaccionó bien mi equipo"

Costa Rica venció en casa a El Salvador con un marcador de 2-1 y sumó su primera victoria en la octagonal rumbo al mundial Catar 2022.



Para el timonel del combinado costarricense, Luis Fernando Suárez, lo mejor del partido fue la reacción de sus jugadores tras recibir el gol de los salvadoreños.



“En los primeros 20 minutos del encuentro fue un dominio total de El Salvador, y me gustó mucho la reacción que se tuvo después. Reaccionó bien el equipo, no solamente con coraje, con atención, disposición anímica, sino jugando bien", dijo.



El técnico elogió a su guardameta Keylor Navas por atajar el tiro de Alex Roldán en la recta final del encuentro, así como a Celso Borges y Bryan Ruíz por anotar los goles del partido.



“Si hay un sinónimo de Keylor es seguridad. (Sobre Ruiz y Borges) Hay jugadores que te dan plus, no solo por la experiencia sino por las vivencias que tienen en común en la cancha", expresó.



El director técnico de “La Sele” habló sobre cómo su equipo empezó mal el partido, y que lo vivido en los primeros 20 minutos debe servirle a su grupo como experiencia para los demás duelos de la octagonal.



“En los primeros 20 minutos para mí fueron algo en donde entregamos la pelota, donde nos costó empezar, creo que un poco de eso reflejaba el dominio de ellos (El Salvador) que son muy buen equipo. Nos debe servir de experiencia para lo que venga adelante, que no nos cueste tanto empezar, de que esos 20 minutos en una eliminatoria no se pueden regalar, ni un minuto se puede regalar, pero queda como una buena experiencia”, declaró.



El entrenador además señaló lo igualadas que son las eliminatorias en el área de CONCACAF, mencionando que todos los equipos tienen posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo.



“Lo único que refleja el posicionamiento en esta zona del mundo (CONCACAF) es lo parejo que está todo, estamos a dos puntos del segundo lugar es porque son muy iguales las posibilidades que tienen todos los equipos, esto no va a generar una clasificación muy rápida, hay fuerzas muy parejas”, aseguró.