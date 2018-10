Técnico de Chile le pide a Arturo Vidal “cordura y equilibrio”

El técnico de la selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, le pidió hoy "cordura" a Arturo Vidal para un mejor desempeño en la "Roja", por el complejo momento que atraviesa el volante en su club, el Barcelona español.

"Todos sabemos lo que significa la continuidad para un hombre como Arturo, pero ante este escenario él debe conservar mucho equilibrio. Yo hablé con él apenas llegó y le pedí mucha cordura y equilibrio, no es fácil por todo lo que ha hecho, pero no debe desesperarse", dijo Rueda hoy en Miami, en una conferencia de prensa de cara al partido que Chile jugará el viernes ante Perú.

El entrenador reconoció que le perjudica la situación por la que pasa Vidal en el Barcelona, donde hasta ahora no es titular y solo juega algunos minutos por partido.

"Nos perjudica bastante, porque sabemos que en la medida que viniendo de una cirugía (de la rodilla, en abril) en sus últimas jornadas en el Bayern, no tiene la dimensión que todos le conocemos", sostuvo.

"No sé si pueda consolidarse, va a pasar por lo que él pueda ejecutar, tanto en los entrenamientos como en su comportamiento y lo que decida el técnico. Es un riesgo que corría al pasar a un club con esas características", dijo el colombiano.

El mismo Vidal, uno de los grandes referentes de la selección chilena, confesó a su llegada a Miami su frustración. "¿Cómo uno va a estar contento cuando no juega? Y menos yo, que siempre he luchado, he estado en los mejores equipos del mundo, he ganado todo y ahora espero seguir ganándolo en el Barcelona", explicó el ex jugador de Juventus y Bayern Múnich.

Chile se enfrentará el viernes a Perú en el Hard Rock Stadium de Miami y el martes 16 se medirá a la selección mexicana, en el Estadio La Corregidora, de Querétaro, México.