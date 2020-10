Técnico de Alianza Petrolera: "Seguramente volverán a convocar a Brayan Gil a la sub-20"

El delantero Brayan Gil, debutó este viernes en la primera división de fútbol en Colombia con Alianza Petrolera. Fue un empate de 1-1 ante Once Caldas y el futbolista colombiano-salvadoreño estuvo por 29 minutos en el terreno de juego.

Después de dos fechas disputadas, el exatacante de FAS tuvo cabida en la nómina de convocados del timonel César Torres. Anteriormente, Gil había tenido que ver a sus compañeros desde las gradas en los juegos contra Independiente de Medellín y Deportivo Cali.

Sobre el debut de Gil en la máxima categoría del balompié cafetero, el técnico de Petrolera, César Torres, habló en exclusiva con EL GRÁFICO para dar detalles de cómo evaluó al colombiano salvadoreño en el primer juego con los de Barrancabermeja.

"Digamos que intentó mostrarse, intentó buscar posibilidades ante un rival que es de los mejores actualmente acá en el fútbol colombiano. Seguramente le faltó un poco más de movilidad, pero entendemos que son los primeros minutos con el equipo y es un jugador joven al que hay que irle dado de a poco la oportunidad", indicó Torres en conversación con este medio.

Torres recordó que hace dos semanas, el jugador fue convocado a la selección colombiana sub-20. Eso coincidió con la reanudación del torneo en Colombia, luego de las complicaciones por la pandemia por coronavirus. En ese lapso, el suramericano no pudo entrenar con Petrolera.

"Hay que recordar que antes de todo fue convocado a la selección Colombia sub- 20 por el profesor Arturo Reyes. Estuvo casi 15 días con la selección y fue de los últimos en incorporarse al equipo. No tenía tanto volumen de entrenamiento con el grupo y ahora tenemos en Alianza Petrolera un grupo que ya viene entrenando y jugando junto. Además, estamos en buena posición en la tabla (séptima casilla, con 17 puntos) Consideramos que para el juego ante Caldas se pudo llevar como alternativa y ya se le dieron los primeros minutos", argumentó el timonel de Alianza Petrolera.

El estratega también cree que lo mostrado en los 29 minutos disputados ante Caldas, el viernes, le dará a Gil, para seguir teniendo minutos en el plantel de Barrancabermeja.

"Esperamos que pueda tener más minutos. Necesitamos de un jugador que arriba sea goleador, que nos garantice ese poder ofensivo que necesitamos. Esperemos hallarlo en Brayan. Depende mucho de él, pero de seguro, la oportunidad la va a seguir teniendo", aseveró el estratega cafetero.

El próximo juego del equipo de Alianza es este martes contra Independiente de Santa Fe, otro de los equipo de tradición no solo en Colombia, sino que en el balompié suramericano. Habrá que ver si Torres le vuelve a dar minutos a Gil.

Sobre el llamado a la selección sub-20 de Colombia, hace un par de semanas, el timonel de Alianza Petrolera dijo a este medio que es probable que el timonel Arturo Reyes vuelva a considerar en su citatorio al cafetero cuscatleco. El nuevo microciclo será a mediados de este mes.

"Tuvo una actuación destacada y seguramente lo volverán a convocar para la sub-20, en el próximo microciclo que es a mediados de este mes. Tuvo una buena participación con la selección sub-20 y por eso motivó a que fuese tomado en cuenta", dijo el estratega del representativo de Barrancabermeja.

Por ahora, para selecciones de El Salvador, el camino queda largo para Brayan, tomando en cuenta que del trío de hermanos, que además componen Christian y Mayer, es el único que no tiene pasaporte, ni DUI salvadoreño. En una entrevista concedida a EL GRÁFICO anteriormente, Brayan dijo que no pude ahondar en el tema de combinados cuscatlecos hasta que no tenga toda la documentación cuscatleca. Fue en diciembre de 2019 cuando los tres hermanos Gil Hurtado obtuvieron la nacionalidad salvadoreña.