Técnico Hugo Pérez evaluó el debut de Christian Martínez en selección

El desempeño y debut oficial de Christian Martínez con la selección de El Salvador fue uno de los temas que abordó el técnico Hugo Pérez en la plática con el programa Güiri Night Club tras la derrota de 2-1 ante Costa Rica.

Martínez fue sustituido en el segundo tiempo por Narciso Orellana y había expectativa por ver jugar al mediocentro salvadoreño-costarricense en la selección.



"Con Martínez fue algo más táctico, porque pensamos, y puede ser que yo me haya equivocado, porque en el primer tiempo a veces le costaba leer el partido porque Ruiz salía, nadie lo estaba marcando y él se perdía a veces en eso porque le decíamos que tenía que salir con él, pero no lo puedo culpar porque él no estuvo con nosotros en Copa de Oro, él no estuvo con nosotros en Europa, tiene que aprender, tácticamente, a cubrir esos espacios", comentó Hugo Pérez.



Christian debutó este domingo en el partido de la azul y blanco en San José por la quinta fecha de la octagonal.



"Si meto a Chicho, ya le había dado descanso, para que por lo menos nos ayudara más, porque él entiende más el sistema, pero no me funcionó y eso es culpa mía", admitió el ex mundialista con Estados Unidos.

Cristian Alonso Martínez Mena es jugador del San Carlos costarricense y nació en Liberia. Su padre es salvadoreño por lo que le da la elegibilidad para jugar para El Salvador.