Tebas: "El R.Madrid-Liverpool lo vieron 100 mil más que el Barça-Valladolid"

"Tenemos datos y es así. El Real Madrid-Liverpool solo hizo cien mil espectadores más que el Barcelona-Valladolid un lunes hace dos semanas. Cada mercado es diferente. En España un Villarreal-Sevilla interesa cinco veces más que un Manchester United-Manchester City y un Eibar-Osasuna es más aptececible que un Manchester United-Everton", afirmó.



Tebas consideró que la Superliga, que "se está diluyendo como un azucarillo", obedece a que "a algunos clubes han ido a reventar el sistema", porque "no les gustaba la nueva Liga de Campeones", y aseguró que restaría unos mil millones por temporada a LaLiga española.



En su comparecencia tras una reunión este jueves en la que todos los clubes de LaLiga, salvo Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, que no fueron invitados, rechazaron unánimemente el proyecto, Tebas se pronunció también sobre el papel en esta crisis del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.



"Me gustaría que tuviese un claro y más rotundo desmentido en todo lo que dice, porque los propios clubes de la Superliga iban diciendo que les estaba apoyando. Tendrá que decir claramente que mentían, pero tiene que decirlo claramente", indicó.