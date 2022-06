Tebas: "El PSG nos toma por tontos"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo que "no existen las normas" para el presidente del PSG, Nasser al Khelaifi, que "nos toma a todos por tontos", y aseguró que la patronal española "seguirá luchando por un fútbol sostenible y sin trampas".

"Lo de Al-Khelaifi es otro nivel. Nos toma a todos por tontos (ni él se cree sus mentiras) y se presenta en Marca a dar lecciones con soberbia y arrogancia de "nuevo rico". Las normas no existen para el @PSG_inside. Seguiremos luchando por un fútbol sostenible y sin trampas", escribió Tebas en redes sociales.

El presidente de LaLiga respondió así a las palabras de Al-Khelaifi en una entrevista con Marca, en la que se refirió a la denuncia hecha contra su club por incumplir la normativa del juego limpio financiero.

"Lo que hacemos es porque sabemos que se puede. No es nuestro estilo hablar de otras Ligas, clubes o Federaciones. No vamos dando lecciones y no vamos a permitir que nadie nos las dé. Seguiremos construyendo nuestro proyecto", dijo el dirigente catarí.

Después de la renovación del contrato de Kylian Mbappé, LaLiga confirmó el pasado día 15 que ha presentado una denuncia ante la UEFA contra el PSG que se une a otra contra el Manchester City en abril, al "entender que estos clubes están incumpliendo de forma continua la actual normativa de fair play financiero".

Para LaLiga "estas prácticas alteran el ecosistema y la sostenibilidad del fútbol, perjudican a todos los clubes y ligas europeas, y solo sirven para inflacionar el mercado de forma artificial, con dinero no generado en el propio fútbol".

A su juicio, "la financiación irregular de estos clubes se realiza, bien a través de inyecciones de dinero directas o bien a través de contratos de patrocinio y de otro tipo que no se corresponden con condiciones de mercado ni tienen sentido económico

Jvier Tebas consideró que consentir operaciones como la renovación de Kylian Mbappé por parte del PSG "es una barbaridad" y "más peligroso que la Superliga", porque "el club francés va a terminar la temporada con 600 millones de masa salarial -el 40% de toda la Ligue 1-, y 200 millones de pérdidas, a los que hay que añadir otros 300, por lo que trampas van a tener que hacer, o pagando fuera del entorno francés, engordando muchísimo los patrocinios, que ya los engordan, o superando el nivel de pérdidas que ya está permitido".