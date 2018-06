Taxista atropella a ocho personas en Moscú

La Policía de Moscú ha informado que un taxista atropelló este sábado a una multitud de personas que se encontraban en la vía pública. Preliminarmente se ha descartado que el hecho tenga que ver con atentados terroristas.

Los datos preliminares indican de ocho personas heridas, que recibieron asistencia médica de inmediato. El informe indica que son de origen mexicano.

Las primeras hipótesis han establecido que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, perdiendo el control del taxi y golpeando a las personas. El incidente se dio en la Calle Ilinka, aproximadamente a 200 metros de la Plaza Roja.

Moscow taxi driver lost control of his vehicle and injured 7 people.

He tried to escape but was held by police.pic.twitter.com/STVVJwR9fe