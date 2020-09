Tatiana Aguilar, guía de las carabineras

El Atlético Marte volverá a la primera división y con ello el nuevo reto de tener su equipo mayor femenino. Para ello ha encomendado la dirección técnica a Tatiana Aguilar, una estratega que tiene amplio recorrido en el fútbol femenino y también cuenta con sus proyectos personales como una academia de fútbol base.

Sus metas a futuro también están claras: ser protagonista con las carabineras, dirigir a una selección sub17 femenina y por qué no, estar al frente de un equipo masculino en la primera división profesional. Pero primero quiere ir paso a paso y tras la asignación como entrenadora del equipo mayor femenino, esta semana arrancarán con la pretemporada presencial junto con visorías para terminar de confirmar al plantel que dará pelea en el Apertura 2020.

Aguilar es graduada de Licenciatura en Educación Física en la Universidad de El Salvador (2017) y en las próximas semanas culminará su curso de entrenador clase C con AEFES que lastimosamente se alargó por el tema de la pandemia. También culminó cursos sudamericanos de entrenadora femenina y dirigió al Legends en la liga mayor de esta categoría hace un par de años y tiene su recorrido en equipos de fútbol sala y de formación.

Desde los cinco años, Tatiana se apasionó con el fútbol y lo jugó, tanto por diversión como a nivel competitivo, hasta los 27 años. Su padre le ha ayudado en este fervor y recuerda que fue de la generación que comenzó su fútbol base mixto, es decir, que entrenaba y jugaba junto con varones. "Ahora hay preparación diferente con un equipo femenino, incursioné en la Universidad y estuve en torneo internacional de fútbol sala. Todo lo que uno pasa y vive en esos años me hace que quiera cambiar las cosas, que sean diferentes y que uno haga que sea diferente. Mi meta es que estas señoritas (jugadoras) puedan lograr sus sueños, que tengan su oportunidad en sobresalir en el fútbol", agregó.

El llamado del Atlético Marte le tiene con mucha ilusión. Si bien reconoce que partirán de cero al ser el equipo nuevo en la contienda, nada le quita las ganas de ser protagonistas. Tienen un par de semanas trabajando a través de la aplicación Zoom en la que ha tenido su primera impresión con las chicas. Será a partir de este lunes que den por iniciada la pretemporada de manera presencial.

"Vamos hacer visorías esta semana y estamos con muchas ganas. Venimos con las ganas y coraje para hacer bien las cosas. Por ser un equipo nuevo vamos a ser, sin temor a equivocarme, la sensación del torneo. La mitad del grupo ya ha estado en estos torneos y otras han estado en categorías menores en la selección del país. Hay gente joven, con personalidad y van a dar mucho", dijo.

Aguilar reconoce que poco a poco, las mujeres van tomando el protagonismo que les corresponde y el fútbol femenino es el mejor escenario para hacerlo. Hay talento pero falta pulirlo y para ello está trabajando. Si bien ahora hay más apertura para darse a conocer, el camino no ha sido fácil y quiere allanar el terreno para las futuras generaciones.

"Es bueno que las mujeres comiencen a dirigir donde tienen que dirigir. Cada mujer que llegue más arriba es un peldaño que nos da a las demás, abre otras oportunidades a todas. Hay muchas que son capaces de estar dirigiendo y hay que trabajarlo. No ha sido gratis sino hay mucha planificación y trabajo, por eso es bueno que nos den esa oportunidad para dirigir", agregó.

Aparte de Legends, Tatiana tiene mucha experiencia en la dirección técnica y su experiencia ha sido la formación. Tiene su escuela de fútbol el cual posee los cinco niveles. Fue auxiliar técnico y preparadora físico del Atlético Nacional de fútbol sala en la liga mayor. "Soy muy de fútbol base, he estado en muchas academias y he dirigido a equipos de otras ligas en formación", dijo.

El primer reto es confirmar un equipo competitivo para el Apertura 2020, hay metas trazadas pero Tatiana asegura que las chicas parten en iguales condiciones. "Debido a la pandemia todos los equipos partimos de igual. Somos 11 contra 11 en la cancha y nos vamos a preparar de la mejor manera", destacó.

A futuro

Dirigir al Atlético Marte femenino es una meta cumplida pero eso abre nuevos retos. Aguilar reconoce que se viene una gran experiencia y desde ya se traza sus nuevas proyecciones: dirigir un combinado nacional juvenil y un equipo en la primera división masculina.

"Me gustaría dirigir más una sub17, una Sub23 de las señoritas porque me gusta más la formación. Soy más en preparar y no tomar un equipo ya formado y competir. Que podamos sentir el fruto del trabajo que hayamos realizado con las chicas", destacó.