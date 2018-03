"Tarzán" Alvarenga: “Once Lobos es patrimonio de Chalchuapa”

Hablar de Mauricio Laureano “Tarzán” Alvarenga es referirnos a una parte de la historia centenaria del Once Lobos, equipo en que el exseleccionado nacional debutó con apenas 17 años de edad y que dejó parte de su carrera deportiva al servicio del equipo auriazul al cual tuvo la satisfacción de ascenderlo por segunda vez a la primera división en 1996.



¿Qué sentís que el Once Lobos arribe a 100 años de existencia?

Es algo maravilloso. Hablar de Once Lobos es hablar de un tesoro de Chalchuapa, algo propio que estimamos mucho. Siempre estoy ligado al equipo de distintas maneras, mis nietos juegan actualmente allí, lástima que hay personas que no dejan que el equipo se desarrolle porque siento que debería estar jugando en primera.



¿Cómo fue tu debut?

De joven me gustaba el deporte, jugaba fútbol, béisbol, baloncesto, natación, pero jugando fútbol en el tercer ciclo a finales de 1961 me estaba observando el entrenador de Once Lobos y de la escuela donde estudiaba, don Julio Contreras, y me dijo que me necesitaba como jugador de cancha y no como portero. Fue así que don Julio me llevó un año después al Once Lobos. Jugué de volante y en la portería.

Empecé a jugar y como el equipo no perdía cuando jugaba de portero la gente comenzó a tomarme cariño y confianza, pero yo seguía de necio en jugar de volante.



¿Cuándo definiste ser portero?

Surgió en una discusión que tuve con Gilberto Huezo. Él pitaba y cuando le reclamé fuerte por una jugada él se abalanzó sobre mí y como era mayor me pudo haber golpeado, pero la gente presente en el partido se metió y no pasó a más. Al día siguiente me aconsejó que le hiciera la vida imposible a Gilberto Huezo y en complicidad con don Julio Contreras me equiparon de titular pese a que Gilberto Huezo llegaba a los partidos.

Entiendo que su mayor logro como juvenil fue quedar campeón sub-20 de la CONCACAF en 1964 en Guatemala.

Así es, don Conrado Miranda llegó a Chalchuapa a finales de 1963 para un partido entre Once Lobos y el Gatos de Monterrey. Conrado llegó a ver jugar a Ricardo “Pollo” López Tenorio, a la “Pulguita” (José) Campos y a Leandro Linares para integrar la selección juvenil. Al salir del partido don Conrado Miranda me saludó, me preguntó mi edad, y le dije tenía 17 años ya casi por cumplir los 18 años y él me invitó a entrenar en la selección.



¿Tu madre era estricta?

Mi madre no le gustaba que yo jugara fútbol, pero yo lo hacía a escondidas de ella. Cuando iba a entrenar escondía mis zapatos en el taller de un zapatero cerca de la casa y se dio cuenta porque llegó la familia Trigueros, amigos de mi madre, a visitarla y le dijo que si no iba a verme jugar. Al final no me pegó, solo me brindó una buena regañada (ríe) por ocultarle que jugaba para el Once Lobos.

Así era mi mamá, ni siquiera se fijó que yo me fui a jugar con la selección sub-20 a Guatemala y se enteró hasta que quedamos campeones y que nos iban a realizar un gran recibimiento.

Entiendo que con Once Lobos jugaste en dos etapas distintas.

Así es, jugué con ellos de 1962 a 1964 y luego de 1977 hasta que ascendimos dos años después.



¿Por qué no jugaste con el FAS, equipo que todo futbolista de esa zona deseaba jugar?

Sí, pero el fútbol me deparó una sorpresa que al final marcó mi carrera. En 1964 llegó don Raúl Miralles, técnico argentino de FAS, a verme entrenar con Once Lobos y ya todos me estaban preparando para que firmara para el FAS en 1964. Me dijeron que me pagarían ¢45 mensuales, ¢2 de viáticos.

Arreglé con FAS, pero no pude firmar y quedamos que lo haría al día siguiente. Pero ese día llegó gente del Atlético Marte y me dieron mejor propuesta. Fue mi madre quien se decidió para que me fuera al Marte con la condición que me llegaran a traer y dejar a Chalchuapa, entonces, un camión de la Policía de Hacienda llegaba a traerme.



¿Quién te puso el sobrenombre de “Tarzán”?

Fue el gran nadador nacional Julio Martínez el que me puso ese mote que me identificó en el fútbol nacional. Resulta que Julio formaba parte de la selección nacional de natación que dirigía mi tío Rubén Barraza y llegó a mi casa en Chalchuapa a hospedarse por su entrenamiento porque el agua allá era helada y fue Julio el que me dijo ‘Tarzán’ porque era algo cholito de cuerpo y manejaba el pelo largo.

¿Qué haces en la actualidad?

Soy una persona que todavía trabajo en el área de educación física en el Complejo Educativo Padre Vicente Aguilar de la población de El Porvenir, del departamento de Santa Ana, y donde atiendo alumnos desde parvularia hasta bachillerato.

Trato de mantenerme bien físicamente y la clave es el cuido personal, ya que a mi edad (cumplió 72 años el pasado viernes) tengo que ser disciplinado.