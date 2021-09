Tareas pendientes en la selección: "Cuesta anotar pero también cometemos errores en defensa"

La selección tiene tareas pendientes y detalles por afinar. A pocas días para el arranque de la siguiente ronda de la octagonal, el técnico Hugo Pérez continúa su trabajo y la llegada de nuevos elementos le permite ampliar el panorama para reforzar a la azul y blanco.

Se ha evidenciado la falta de gol. El técnico Hugo Pérez consideró que no es la única tarea pendiente porque en los últimos partidos los errores defensivos también han costado caro y ante Panamá deberán salir concentrados para evitar sorpresas en casa.

El estratega fue claro al respecto: "Tenemos cinco partidos sin anotar pero no quiere decir que vamos a traer a alguien y se va a acabar el problema. El generar ocasiones y concretarlas es lo que no hemos hecho bien", analizó.

DELANTERO EN ESPERA

El tema de la falta de gol preocupa pero no es algo nuevo dentro de la selección. El estratega consideró que la falta de efectividad en la definición en uno de los problemas a los que se les busca una solución inmediata. La azul y blanco todavía no anota en la octagonal.

"Tenemos que mejorar. Nos dicen que nos cuesta anotar pero también cometemos errores en defensa. El microciclo nos ayuda a retomar la idea", comentó.

Y es que la falta de un ariete no es algo nuevo. Hugo Pérez consideró que es un problema que ha notado también en la primera división en este último torneo.

Dijo que "la mayoría de goleadores en la liga local son extranjeros y eso preocupa. Pero no solo eso, sino el entender por qué no conseguimos concretar".

Pero dejó claro que tampoco se puede depender de lo que haga un jugador en ataque. "Seguimos buscando. Preocupa que todos los goleadores locales sean extranjeros y no estén en el top 3".

"No hay que echarle la responsabilidad a un delantero. Cuando llegamos hay que concretar las que tenemos", aclaró el técnico de la selección.

DESTACADO

Hay cosas que al cuerpo técnico le gustaron pese a la última derrota en el amistoso contra Guatemala el viernes pasado. Pérez hizo énfasis en lo destacado en medio de las dudas que generó el compromiso.

"Cristian Martínez no tuvo un partido brillante pero tampoco malo. Me gustó Sorto porque tuvo movilidad y Ronnie gustó. Tiene algo diferente porque es un jugador que no se esconde ; en el futuro lo vamos a ocupar pero en este momento no está listo", concluyó.