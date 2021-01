Tardelis Peña: "Hay que sacar conclusiones de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal"

Los dirigidos por Roberto "Toto" Gamarra tuvieron buenos lapsos de juego en la primera mitad del partido, sin embargo, no concretaron las ocasiones que tuvieron y a raíz de esto, Águila sentenció la serie con un tanto de Maciel.



"Sabiamos del rival que veníamos a enfrentar. Queríamos hacer un juego inteligente que era esperarlos un poco y contragolpearlos. Tuvimos tres o cuatro ocasiones de gol y nos pasó factura no ser eficaces en la parte de arriba", dijo Tardelis Peña, jugador del Firpo.



Sobre minuto 43, el jugador Ever Flores fue expulsado por roja directa al reaccionar de manera violenta una recuperación de Marlon Trejo. A partir de ahí, hasta el cierre, Firpo jugó con diez hombres.



"Cuando uno está con la temperatura al tope, queriendo empatar, la impotencia toma las decisiones, creo que eso le pasó a Ever y lastimosamente con un gol en contra y un jugador menos se nos puso más complicado", explicó el zaguero.



Con esta derrota Firpo quedó eliminado del certamen, en un torneo que tuvo altos y bajos para la institución pampera con miras al próximo torneo.



"Este equipo se hizo sobre el final de la prtemporada. Hubo varios cambios, se fue un técnico al principio, hay que sacar conclusiones de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal", comunicó Tardelis.