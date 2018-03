Tambalea la continuidad de “Rambo” de León con Limeño

El entrenador deL Municipal Limeño, el praguayo Hugo Ovelar, lamentó la eliminación del Limeño tras el empate de hoy ante el Águila y habló claro sobre la ausencia en ese partido de uno de sus jugadores estrellas: el hondureño Julio César "Rambo" de León.

De León ni siquiera estuvo en el banquillo del estadio Juan Francisco Barraza y Ovelar dejó en claro que el exmundialista no jugó por decisión técnica, como una especia de castigo.

Además, descartó la versión de que De León haya desistido de ir a jugar a San Miguel porque no iba a ser titular. "Yo no creo eso. Sería el colmo que pidiera eso (ser titular). El jugador tiene que jugar. Lo único que tiene que hacer es trabajar. Nos han dicho que solo tenía un juego de sanción y nosotros pensábamos que tenía dos. Pero no lo traje a San Miguel por lo que hizo en Chalatenango en el último juego de la fase regular. Se dejó expulsar de manera tonta en ese juego, con toda la experiencia que tiene", apuntó el estratega del plantel santarroseño.

El mediocampista hondureño salió expulsado en la última fecha de la fase regular por reclamar al árbitro, lo que causó la molestia de Ovelar e incluso de algunos directivos del equipo, que dijeron la semana anterior que su continuidad, como la de todos los extranjeros, debe ser objeto de estudio.

"Se hace un gran gasto por la llegada de algún extranjero, sobre todo con la calidad que tienen y nos pegamos un golpe en los dientes al ver lo que te venden", dijo José Vásquez, representante del equipo. Además, dijo que "ya él (De León) tuvo su tiempo para haber dado más, no dio lo que nosotros esperábamos".

Por otra parte, Ovelar cree que se hizo un trabajo acorde en las filas del equipo de Santa Rosa de Lima, pese a la eliminación en cuartos de final.

"Hemos llevado a este equipo a un sitial. Nos han hecho goles por desatenciones. Mis jugadores se comportaron a la altura de un juego de estas características", apuntó el estratega paraguayo.