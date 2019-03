Tamacas:"Después de mi lesión ha sido difícil volver a tener continuidad"

Bryan Tamacas no ha tenido minutos en los últimos partidos con Sportivo Luqueño, de la primera división de Paraguay. Se lesionó luego del juego contra Olimpia, en el arranque de la competencia y ha podido volver a la titularidad hasta la fecha 10 del certamen guaraní.

"Después de mi lesión ha sido difícil volver a tener continuidad. No he tenido minutos. El equipo, después del cambio de técnico que tuvimos, experimentó un crecimiento bueno. Los compañeros que han estado jugando lo han hecho bien. Yo me recuperé, he estado trabajando al 100 por ciento para tener una oportunidad y pues no la he tenido aún. Cuando llegue de nuevo esa oportunidad habrá que aprovecharla", dijo el zaguero.

Pero ese detalle no le impide al zaguero lateral derecho ser parte de la convocatoria de Carlos de los Cobos para los juegos ante Jamaica, 23 de marzo, y tres días después ante Perú. Antes, Tamacas estuvo en el amistoso del pasado 6 de marzo ante Guatemala, en Los Ángeles. Marcó uno de los tantos para el triunfo ante los del quetzal por 3-1.

"Feliz por un nuevo llamado a la selección. Contra Guatemala hicimos un buen partido. Estamos con mucha motivacióin para lo que viene. Estoy agradecido con el profesor De los Cobos por la confianza que me da", concluyó.