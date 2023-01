Tamacas y Larín revelan su futuro

Los jugadores Bryan Tamacas y Alexander Larín estuvieron unos minutos en el programa "El Guiri Guiri al Aire" dónde aclararon su futuro para el primer semestre del 2023.

Hay que recordar que ambos elementos se encuentran sin equipo ya que Tamacas rescindió su contrato con Alianza para salir a jugar el extranjero, sin embargo, las negociaciones no prosperaron con un equipo brasileño. Por el momento, Bryan sigue con la mentalidad de jugar afuera aunque no cierra la ventana de poder regresar al equipo capitalino ya que ha tenido pláticas con el nuevo entrenador Eduardo Lara.

"No cierro las puertas de quedarme en el país. He tenido contacto con equipos del país pero no renuncio a mi posibilidad de poder jugar afuera. Me contactó primero el profesor Eduardo Lara y luego tuve una reunión con la directiva”, manifestó el defensor derecho.

Acerca de las voces que han surgido sobre la llegada a FAS, el seleccionado nacional aprovechó el espacio para dar detalles sobre ofertas a nivel nacional. “Circulan muchos chismes y rumores de algunos aficionados por molestar a sus rivales. Otros equipos de acá han preguntado por mí y mi situación pero no hay negociaciones porque yo ya les dije mi postura sobre querer salir del país”, comentó.

Por el otro lado, el "Cacho" Larín confirmó que está en la misma situación que su compañero esperando ofertas de afuera específicamente de centroamérica. Una diferencia en el caso de Larín es que ya tuvo acercamientos con la directiva alba y su entrenador para retornar al equipo.

"Alianza es el único equipo con el que tuve reunión mientras solucionaba mi situación en Guatemala", dijo Alex.

Hasta el último torneo, el Apertura 2022, Bryan Tamacas era jugador de Alianza con quienes disputó cinco campeonatos mientras que Larín tuvo dos pasos por por el equipo albo antes de irse a jugar a Guatemala en 2020.