Tamacas y Barahona lejos de la final

En el penúltimo entreno del Santa Tecla de cara a la final del domingo, hay dos jugadores que todavía están en duda. Juan Barahona realizó terapia por separado y Bryan Tamacas tocó balón pero no logró terminar la sesión.

Luego de perderse el partido de ida contra Audaz por lesión, Tamacas realizó calentamiento y una parte del entrenamiento de rutina, sin embargo, resintió el mismo dolor de la lesión y decidió retirarse, con mucho enfado, del entrenamiento.

Al salir de la concentración dijo que "Cada vez me siento más lejos de la final pero seguiré haciendo todo de mi parte para no perdermela. No depende de mí".

Debido a esa situación el timonel tecleño realizó trabajos en defensa, practicando transiciones por las bandas pensando en no perder la idea para encarar a los paquidermos.

Por otro lado, William Canales asegura estar al cien por ciento si le toca suplir a Tamacas. "Si se da que juegue la final trataré de darlo todo; me encuentro bien físicamente", dijo el defensor.