Tamacas deja de lado su inactividad en Paraguay y piensa en azul

El futbolista nacional Bryan Tamacas no ha sido titular por más de cinco partidos al hilo en las filas de Sportivo Luqueño, de la primera división de Paraguay. Pero el timonel de la selección, Carlos de los Cobos, lo llamó para el juego del pasado 6 de marzo contra Guatemala, en Los Ángeles.

Una semana después, lo toma en cuenta para el choque de este 23 de marzo contra Jamaica, por la última fecha de Liga de Naciones de CONCACAF.

Esa confianza del timonel mexicano ha agradado al zaguero, quien marcó uno de los tantos para el triunfo por 3-1 ante Guatemala, el pasado 6 de marzo.

"Estoy contento por la confianza que me da el cuerpo técnico. Para mí es grato sentir eso, pese a que no he tenido minutos. Me he estado preparando al 100 por ciento. Después de mi lesión he trabajando muy fuerte por recuperar mi nivel, por estar ahí siempre disponible. Ahora solo pienso en la selección, dar lo mejor de mí", apuntó el zaguero.

Por otra parte, el zaguero del Luqueño cree que en Paraguay ha podido aprender más del fútbol, por lo que quiere poner a la orden de la Azul todas sus vivencias en el balompié guaraní.

"Espero en Dios poder poner en la selección todo lo que he aprendido en Paraguay. Ahora estamos de lleno esperando este partido. Todos tenemos ganas de jugar, se mira en los entrenamientos. Se la estamos poniendo complicada al profesor", aseguró.

REÑIDO CON POLACO

De cara al juego ante Jamaica, Tamacas tiene claro que habrá una competencia por la titularidad con el zaguero albo Rubén Marroquín. Cree que no será fácil para él, debido al buen momento que, a su criterio, vive Marroquín en las filas aliancistas.

"Siempre sigo la liga de acá. Estuve viendo también los juegos de CONCACAF que disputó Alianza. Marroquín está pasando un buen momento. Por algo está acá en la selección y vamos a tener una competencia sana. Vamos a pelear por un puesto dentro de la cancha", apuntó Tamacas.