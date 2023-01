Tamacas confirma que se cayó la oportunidad en el extranjero

El jugador salvadoreño Bryan Tamacas confirmó en un programa televisivo que las negociaciones con un equipo brasileño no se terminaron dando luego de su salida de Alianza.

En diciembre del año pasado, el lateral derecho fue anunciado como baja en Alianza tras hacer uso de cláusula de rescisión y buscar una oportunidad en el fútbol extranjero.

"Al termino del torneo tuvimos una reunión dónde me dijeron que no había estado a mi nivel pero que querían seguir contando conmigo y yo les dije que quería hacer uso de mi cláusula y me dijeron que les avisara con tiempo", explicó Bryan.

Hay que señalar que pese a no tener algo concreto con el equipo de afuera, Alianza solicitó a Tamacas a presentarse a la pretemporada o de lo contrario hacer uso de su clausula para salir del equipo.

"Cuando el equipo empezó la pretemporada me dijeron que si no me presentaba el lunes tenía que hacer uso de mi cláusula si o si. Yo no tenía concretado lo de Brasil pero tenía avances importantes. Era de la primera división de Brasil y pese a no tener nada asegurado opté por hacer uso de la cláusula. Entendí el punto por el lado del equipo pero siento que forzaron un poco las cosas", comentó Tamacas en el programa Fanáticos +.

Es importante resaltar que pese a que la dirigencia alba optó por romper el vínculo con el defensor, el nuevo técnico Eduardo Lara tuvo una plática con Tamacas para pedirle que pensara en volver al equipo ya que entraba en los planes del nuevo entrenador para el Clausura 2023.

"A la semana recibí la llamada del profesor Eduardo Lara y que quería contar conmigo, que lo pensara, que sabía la manera que él trabaja y que íbamos a tener un buen torneo con el tema de la competencia internacional", agregó Tamacas.

Por el momento se desconoce el futuro de Tamacas para el presente año ya que dijo que su prioridad es jugar afuera del país aunque la urgencia que tiene Alianza con los laterales más el deseo del profesor Lara de reincorporar al jugador salvadoreño pueden cambiar las cosas.