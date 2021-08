Tamacas "Estos partidos sirven para corregir"

Narciso Orellana y Bryan Tamacas definieron el empate sin goles ante Costa Rica como positivo y de mucho beneficio con miras al arranque de la octagonal en la primera semana de septiembre contra los Estados Unidos.



Fue un duelo que fue de provecho para las pretensiones del entrenador Hugo Pérez sobre jugadores de los que echará mano de cara a las eliminatorias de CONCACAF.



"Contentos con el trabajo que se hizo, eso era lo importante, no perder y creo que nos sirve para ir midiendo estos rivales que sabemos que más adelante los vamos a enfrentar", comentó Narciso Orellana.



El partido disputado en el estadio Dignity Health Tennis Center estaba fuera de fecha FIFA por lo que El Salvador y Costa Rica no pudieron contar con su cuadro estelar ni con legionarios.



"Bastantes compañeros que no habían estado antes y debutaron varios; contentos porque hicieron un buen trabajo y eso es lo importante, venir acá y aportar un poquito a la selección", remarcó el contención de la azul y blanco.



En la lectura de Chicho Orellana el 0-0 dejó buenos apuntes. "Esto te sirve porque sabemos que podemos competir con selecciones como esta, ya lo demostramos en Copa Oro que nos enfrentamos a México y lo importante es que ya nos dimos cuenta, somos jóvenes y tenemos capacidad para competir con estos equipos. Hay que seguir trabajando paso a paso, con humildad y esfuerzo cada día para ir sacando los resultados", dijo.



Bryan Tamacas destacó que se hizo varias cosas buenas pero admitió que hay detalles por trabajar . "Contento por las cosas buenas que se hicieron, creo que nos equivocamos mucho, pero estos partidos sirven para corregir y vamos a tener tiempo para corregir".



El lateral albo también ve con buenos ojos la presencia de jugadores jóvenes como Danny Ríos, Garay y Harold Osorio entre otros convocados por Hugo Pérez al único amistoso que tendrán ante de la octagonal.



"Contento porque debutaron varios jóvenes y eso es importante para lo que viene en la selección, hay que sacar las mejores conclusiones de este partido y mejorar lo que se tenga que mejorar para llegar de la mejor manera el 2 de septiembre", expresó.



Entre los detalles buenos de la azul y blanco mencionó "mantener la calma cuando Costa Rica nos atacó, creo que ellos solo generaron una en el primer tiempo que pegó en el palo y las ocasiones que nosotros generamos. El profe tendrá el análisis correcto y es claro el mensaje que manda el profe que cualquiera que esté bien puede jugar en esta selección y los que ya tenemos proceso no nos tenemos que acomodar porque vienen muchos jóvenes queriendo crecer".



Para Kevin Reyes el juego fue importante para medir el nivel y ver cómo están los rivales de la octagonal.



"Agradecido con Dios, creo que fue un bonito partido, cualquier equipo merecía ganar, no pudimos anotar y sacamos un empate que la verdad nos ayuda mucho para lo que se viene. El que venía a debutar sabía a lo que venía y lo que tenía que hacer dentro de la cancha, venimos a representar a un país y tenemos que hacerlo de la mejor manera y representarlo con orgullo", comentó el jugador de FAS.



"Hemos venido haciéndola bien en la Copa Oro, el equipo representó bien a El Salvador y creo que vamos a dar batalla para estar entre los mejores de la octagonal. Fue un bonito partido, ellos son muy fuertes, nosotros supimos contener todo eso y lastimosamente no nos pudimos llevar la victoria", dijo el jugador que recibió su primera convocatoria con Hugo Pérez como entrenador de la azul mayor.



Reyes también agradeció el apoyo de la afición en Los Ángeles. "Gracias por venir, sabemos todo lo que sacrifican, sentimos el apoyo de ellos dentro de la cancha, luchamos por ellos y por todos los que están viéndonos en El Salvador", enfatizó .



En el análisis de Danny Ríos fue un buen comienzo con la azul mayor. "Fue muchas vibras muy buenas, mi comienzo como un profesional y estoy muy feliz con la confianza que me dan mis compañeros y el profesor".



Ríos enfatizó que fue una gran oportunidad para mostrar su fútbol y se mostró fascinado por el apoyo del público en Los Ángeles.



"Nervio no hubo sino felicidad, todo el trabajo lo puedo enseñar y la afición fue grande hoy. Todos venimos con buena técnica para hacer la misma cosa que es ganar y hacer un equipo fuerte", recalcó el jugador de 18 años.