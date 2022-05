Tamacas: "Es un partido distinto, no importa quién ganó la serie"

Bryan Tamacas ha destacado desde hace varios torneos como el lateral derecho inamovible en el cuadro paquidermo. Jugará una final más con Alianza y aunque en este campeonato perdieron la serie con Águila, el también seleccionado nacional recordó que ahora es una situación completamente distinta.

¿Cómo mantener la motivación después de tantas finales disputadas?

Cada jugador lo vive a su manera. Yo he estado en finales y ahora una más siempre es motivante y se tienen ganas de ganar el título y estar en la historia de Alianza. La gente te motiva y ya hay ganas de que sea domingo para jugar este partido y aspirar a otro campeonato nacional.

¿Te sentís experimentado en finales?

No sé. Quizás uno no debe hablar de eso porque ya son varias pero cada torneo y partido te deja enseñanzas. El partido del domingo será una final muy linda con dos equipos con lo mejor del torneo y tenemos una buena oportunidad para ganar un nuevo título. Tenemos que estar aplicados y tranquilos, confiar en nuestro juego para que la corona 17 llegue a nuestras vitrinas.

Hablás de enseñanzas, ¿Qué enseñanzas les dejó este torneo?

Muchas. Pasamos por muchas cosas que fueron difíciles pero la mantuvimos en el camerino; enfermedades o cosas con compañeros pero cada torneo te permite sobreponerse a eso y este torneo le pudimos dar vuelta a todo y estar en una nueva final.

Águila les ganó la serie...

Águila hizo un gran torneo. Se mantuvo en los primeros lugares y al final nosotros terminamos el torneo bien y no bajamos al final del primer lugar. Tenemos enfrente un gran equipo pero el domingo es un partido totalmente diferente y no importa quién ganó la serie.

¿Cómo te preparás para un rival que cuenta con desequilibrantes extremos?

Yo soy más de prepararme mentalmente que decir que el rival se tiene que preocupar por mí y no yo por él. Soy un jugador que me gusta atacar mucho y aportar y siempre tengo eso en mente. Estar bien parado pero no trato de preocuparme por eso.

Tenés amigos en Águila ¿Has hablado con alguno de ellos?

Sí. Kevin Santamaría es un gran amigo mío y hablamos y bromeamos sobre el partido y hay una que otra apuesta que se hace pero como te digo, esta será una linda final. Ojalá que podamos quedarnos con el campeonato.

¿Qué se puede esperar el domingo?

Un lindo espectáculo. Somos dos equipos que nos gusta atacar y el arco rival. Ojalá que el domingo sea así y que la gente disfrute y ojalá los que vengan al estadio también disfruten y ojalá que Alianza pueda levantar la corona.