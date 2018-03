Suspensión FIFA impide al UES disputar un amistoso en Guatemala

El Universidad El Salvador (UES) no pudo jugar el partido amistoso programado para esta tarde ante el Coban Imperial, equipo de la primera división de Guatemala, debido a una sanción de la FIFA sobre el fútbol guatemalteco.De acuerdo a lo informado por Cobán en su fanpage oficial, la FEDEFUT apercibió a través de una carta para que no realizara el juego "debido a la suspensión" a esa federación de parte de FIFA.El equipo no puede disputar partidos internacionales "contra equipos afiliados a otras asociaciones; asimismo por las condiciones climáticas".El encuentro se iba a disputar a las 3:00 de la tarde en el estadio Verapaz, en Guatemala.Lee aquí la nota publicada por EL GRÁFICO sobre la suspensión a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT).