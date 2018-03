Suspendido el juego entre Celta y Real Madrid

El partido que iban a disputar el Celta de Vigo y el Real Madrid, de la vigésima primera jornada de la Liga española, ha tenido que suspenderse a causa del temporal que azota a Galicia y que dañó parte de la estructura de la grada de Río del estadio municipal de Balaídos.El Ayuntamiento vigués ha informado de esta cancelación motivada por la meteorología adversa, razón por la cual se canceló igualmente el encuentro que iban a disputar el Deportivo de La Coruña y el Betis en Riazor anoche.El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró este sábado que "es completamente imposible" que mañana se dispute en Balaídos el partido que tenían previsto disputar el Celta y el Real Madrid de Liga porque el temporal que azota a Galicia ha provocado "desprendimientos importantes" en la cubierta de la grada de Río."La Liga tomará sus decisiones, pero en Balaídos no se va a jugar. Se le ha enviado el informe al Celta firmado con los técnicos para que se lo trasladen a la Liga. Con la seguridad no se puede hacer ninguna excepción, así que en Vigo no se puede jugar", explicó el regidor socialista a los periodistas.Caballero desveló que el motivo principal es que "los desprendimientos con viento pueden llegar hasta el terreno de juego, no es una cuestión sólo de una parte de una grada acotable. Es completamente imposible jugar mañana porque lo primero es la seguridad, lo primero son las personas"."De ningún modo se va a jugar el partido en estas condiciones porque con este viento es imposible subir allí a arreglarlo. Hay unanimidad en que es un riesgo muy grande jugar en estas condiciones. No se puede vaciar una grada porque el riesgo es para todo el campo. En La Coruña tampoco pudieron jugar y en Ferrol tampoco porque el temporal ha sido muy importante", agregó.El alcalde de Vigo también descartó que el choque se pueda jugar el próximo lunes: "El informe que tenemos es que podemos empezar la obra como muy pronto el martes. Esto está como está. Qué quieren, que juguemos con la vida de los trabajadores?", se preguntó el alcalde, quien aseguró estar "impresionado" con la magnitud de lo sucedido: "Da miedo lo que se ve en el estadio".Caballero también mostró su oposición a que el partido se dispute fuera de la ciudad: "Todos los partidos del Celta se juegan en Balaídos. En la parte deportiva no tengo que entrar pero sería difícil de entender que por sufrir un temporal tremendo tuviésemos que ir a jugar fuera. Pero eso lo tiene que decidir la Liga""El temporal levantó una de las cubiertas. La seguridad no puede acceder, no está en condiciones", señaló el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en declaraciones a la emisora española Radio Marca."Los bomberos no pueden acceder a la zona dañada, tenemos que priorizar la seguridad del aficionado", explicó. "Ya he hablado con el presidente del Celta a través de su cuenta de Twitter.El conjunto blanco, líder del campeonato doméstico aún tiene pendiente de jugar el duelo por la decimosexta fecha, que fue aplazado para que los dirigidos por Zinedine Zidane pudieran disputar en Japón el Mundial de Clubes. Ese choque, ante el Valencia, tendrá lugar el 22 de febrero."La cancha está mal, nosotros estamos preparados para todo, pero ningún campo sobreviviría a tanta agua y habrá que adaptarse a esta circunstancia, es tremendo lo que está lloviendo y si el campo va a estar así, desde ya desearía que (el partido) se suspendiera", añadió el técnico argentino del Celta, Eduardo Berizzo, preguntado por la posibilidad de que el partido fuera aplazado.