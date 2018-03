Suspendido el Celta-Real Madrid por los desperfectos en Balaídos

BARCELONA/VIGO. Celta de Vigo y Real Madrid no chocarán mañana en Balaídos, después de que su duelo por la vigesimoprimera fecha de la Liga española de fútbol quedara hoy suspendido debido a los desperfectos ocasionados por un temporal de lluvia y viento en el estadio gallego.Tras varias horas de deliberación entre los clubes afectados, la Federación española de fútbol (RFEF), el Ayuntamiento de Vigo y la Liga, ésta decidió acatar la decisión tomada inicialmente por las autoridades de la ciudad y posponer, aún sin fecha, el partido.Según algunos medios españoles, el club blanco habría propuesto jugar con Balaídos clausurado al público o en otro estadio, un día más tarde.Pero sus propuestas no fueron aceptadas porque el informe técnico presentado por el Ayuntamiento de Vigo fue claro al argumentar la imposibilidad de jugar en el coliseo del Celta.Al equipo gallego, además, le espera la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Alavés el miércoles en cancha vasca y jugar el lunes sólo le dejaría un día de descanso.Medios españoles aseguraron hoy que el Alavés también solicitará la suspensión de su duelo liguero de mañana en la cancha del Sporting de Gijón para tener el mismo reposo que su rival."Según el informe del Ayuntamiento de Vigo, este organismo considera que en el estadio de Balaídos no hay seguridad para los espectadores y los jugadores que asistan al partido de mañana domingo", señaló la Liga en la nota que informó de la suspensión del Celta-Real Madrid. "La Liga propondrá posibles fechas para disputar el citado partido escuchando la opinión de los clubes y los operadores de televisión, para que el presidente de la RFEF decida", añadió el organizador del campeonato español en su comunicado.Con el Real Madrid clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones y con el Celta aún vivo en la Copa del Rey y en la Liga Europa, la búsqueda de una fecha para que se dispute el partido podría convertirse en un rompecabezas para la Federación, si ambos clubes avanzan en todas las competiciones. El lejano mes de junio se apunta ya como una posibilidad.La suspensión del partido de mañana, en cualquier caso, parecía inevitable. Ya en la mañana española, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la había decretado con carácter "irreversible"."El temporal levantó una de las cubiertas. La seguridad no puede acceder, no está en condiciones", señaló Caballero en declaraciones a la emisora española Radio Marca."Los bomberos no pueden acceder a la zona dañada, tenemos que priorizar la seguridad del aficionado", explicó el máximo mandatario de la capital viguesa, en alerta naranja por el temporal de lluvia y viento que, desde hace días, afecta a Galicia, en el noroeste de España.El informe elaborado por los técnicos y trasladado a todos los implicados constató lo adelantado por el alcalde vigués y ofreció nuevos argumentos.Entre ellos, que los necesarios trabajos de reparación de la cubierta del estadio de Balaídos -se desprendieron algunas chapas y otras quedaron flojas- no puede realizarse, por cuestiones de seguridad, si el viento supera los 40 kilómetros por hora, como se espera.Las previsiones meteorológicas estiman que el temporal no amainará hasta el martes próximo.El Celta-Real Madrid es el segundo partido aplazado de la vigesimoprimera fecha de la Liga, después de que el viernes sucediera lo mismo con el Deportivo-Betis que debía disputarse en Riazor.El estadio del club gallego, de titularidad municipal, también sufrió desperfectos en su cubierta por el temporal. El Ayuntamiento de La Coruña decidió suspender el partido liguero y todas las actividades deportivas previstas en los aledaños.