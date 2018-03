Suspendida la segunda jornada en tercera división

El directorio de la Tercera División Profesional acordó esta tarde, de manera urgente, suspender la jornada dos del torneo Clausura 2017, programada para este fin de semana, a fin de evitar que los equipos ADO, San Jerónimo Nejapa y Santiagueño fueran declarados desafiliados por parte de la FESFUT.

“La medida es para evitar que los tres equipos fueran desafiliados, al no ser programados su segundo juego de manera consecutiva. La junta directiva de la liga tomó esta decisión al no tener respuesta por parte del comité ejecutivo de la FESFUT, sobre la petición en la que los tres equipos solicitaron reconsiderar su postura y aceptaran sus inscripciones al torneo”, declaró Raúl Funes Navas, gerente de la Tercera División.

Al ADO, San Jerónimo Nejapa y Santiagueño no les fue admitida su solicitud de inscripción para el Clausura 2017 por parte del departamento jurídico de la FESFUT a raíz de que no cumplieron con la totalidad de requisitos exigidos para finalizar la temporada 2016-2017. Por ello la FESFUT les notificó que no serían avalados la programación de sus partidos de la fecha inaugural de la liga.

Las bases de competencia de la tercera división indica que si un equipo no juega dos partidos consecutivos o tres alternos durante la competencia será desafiliado por parte de la FESFUT, según el artículo 21 inciso A, acción que la tercera división trata de evitar al suspender su programación para este sábado 21 y domingo 22 a nivel nacional.