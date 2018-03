Suspenden un partido por una línea torcida en el campo de juego

Algo insólito sucedió mientras se jugaba un partido de la serie D de Italia entre el Manfredonia y el Gravina: el árbitro del partido decidió no realizar el encuentro porque una de las líneas del campo estaba torcida.El central de este encuentro suspendió la partida por una línea mal hecha sobre el terreno de juego, específicamente una de las líneas de gol en el estadio municipal Miramare de la ciudad de Manfredonia.Cuando el réferi se dio cuenta del error los encargados del estadio corrieron a solucionar el defecto, pero el enlutado no quiso continuar con el juego, alegando que la cacha no estaba bajo los regímenes reglamentarios.Pero la polémica no se detuvo ahí, pues el árbitro le concedió el gane y los tres puntos a los visitantes, el Gravina. Todo por una línea mal pintada.Así lo reportaron los medios en Italia: