Suspenden por segunda ocasión partido de liga de ascenso en Juayúa

El AD Juayúa y San Pablo de Tacachico no realizaron nuevamente su partido de liga de ascenso este miércoles, en el estadio José Millán Morales, porque los colores de uniformes de ambos equipos son similares, según el árbitro del juego, Melvin Ibáñez.

Los colores del equipo local son rojo con blanco, mientras que el equipo de San Pablo Tacachico predomina el color blanco pero posee detalles en rojo.

El partido correspondía a la fecha 3 del torneo Apertura de la segunda división, que no se realizó el pasado 1 de septiembre por mal estado del campo de juego, tras una fuerte lluvia que azotó Juayúa.

El árbitro Ibáñez llamó a los dos capitanes, Noé Camacho del Juayúa y Rosemberg Cueva por los de Tacachico, para comunicarles que el equipo visitante por reglamento debía cambiarse de uniforme por la similitud de colores, lo que le generaba confusión a la hora de iniciar el partido.

"El partido no se llevará a cabo por razones obvias (similitud de colores en los dos uniformes), vamos a detallar los motivos de no llevar a cabo el partido en nuestro informe arbitral y solo esperamos los 15 minutos de rigor para saber si el visitante logra conseguir otro uniforme para declarar suspendido el juego", afirmó el réferi central.

Óscar "Lagarto" Ulloa, técnico de San Pablo, se mostró indignado por la decisión tanto del plantel rival por no querer cambiar su uniforme y por la actitud del colegiado, ya que a criterio suyo se podía llevar a cabo el juego.

"Es cuestión de voluntad y AD Juayúa no la tuvo. Es cierto que nosotros debemos utilizar un uniforme distinto y lo presentamos, es color azul pero con algunos tonos color rojo en el pecho, pero el árbitro insistió que debía usarse otro que no posea el color rojo y no lo tenemos.

"Lastimosamente se suspende de nuevo el partido y veremos qué dice la comisión disciplinaria sobre este caso", aseveró el exfutbolista profesional.

Por su parte, Enio Alfonso Mendoza, técnico del equipo de Juayúa, afirmó que "nosotros cumplimos con lo que ordena el reglamento. Presentamos nuestro uniforme titular y son ellos los que deben cambiarse de uniforme, deben utilizar el suplente, pero también es parecido al nuestro", destacó.