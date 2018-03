Suspenden juego entre Audaz y Dragón por mala iluminación

El partido entre Audaz y Dragón, en el estadio Vicentino, ha sido suspendido al minuto 83 debido a que el árbitro Ismael Cornejo consideró que hay mala iluminación para seguir con el encuentro.

En San Vicente hay nubes de lluvia y los organizadores tuvieron que usar la iluminación artificial para seguir con el encuentro, pero esta no contaba con la intensidad necesaria y los árbitros pararon el encuentro para analizar la situación, cuando Audaz ganaba 1-0 al Dragón.





Al final, Cornejo dictaminó que lo mejor era frenar el partido. "No es solo decisión mía, sino del equipo arbitral. Le hemos comunicado a los capitanes de cada equipo para que ellos sepan el motivo de la suspensión, más el tiempo en el cual hemos detenido nuestro cronómetro".

A falta del informe arbitral, la dirigencia del Audaz, en boca de su presidente, Juan Pablo Herrera, asegura que el triunfo es válido para ellos, pues ya faltaban pocos minutos para el término del partido.

Mientras que la dirigencia del Dragón dijo que protestará por la decisión arbitral, pues ellos siempre manifestaron que el estadio del Audaz no reunía las condiciones para jugar de noche. "Si el partido se terminaba nosotros bien empatábamos o ganábamos, así que vamos a protestar", dijo Matías Guardado, gerente del Dragón.



RENDIRÁN INFORME

"La visibilidad ya no nos permitió seguir con el juego, que se programó a las 4:00 p.m. Ya no se puede jugar, hay jugadores que han tenido problemas para controlar el balón", añadió Cornejo.



El árbitro no quiso ahondar si el resultado del juego queda como oficial, según el reglamento, pues solo faltaban ya siete minutos del partido. Sí dijo que presentarán el informe y serán las instancias respectivas las que tomen la decisión de si fijan el marcador tal como quedó hasta el minuto 83 (Audaz ganada 1-0 sobre Dragón) o si hay que reptir algún tramo del cotejo.



Cornejo negó que el Dragón estuviera jugando bajo protesta debido a la iluminación. "Todos saben que aquí hay unos pocos fanales (de luz), pero eso no basta", añadió el árbitro central.