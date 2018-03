Suspenden el partido despedida para Alejandro Bentos

El argentino Alejandro de la Cruz Bentos se despediría hoy oficialmente de la afición de FAS, pero las lluvias que caen sobre el país hicieron de las suyas y evitaron que el partido homenaje se realizara.

El estadio Oscar Alberto Quiteño en Santa Ana era el escenario elegido y a un par de horas de que arrancara el partido logró conregar a un pequeño número de aficionados, pero no los suficientes para despedir al "Loco" Bentos como se lo merece.

En el partido se harían presente jugadores legendarios del futbol salvadoreño como Jorge "Mágico" González, Juan Carlos "Brujita" Panameño, Ernesto Gochez Marcelo Messías y William Osorio, pero no pudieron saltar a la cancha del Quiteño, afectada por las lluvias.

Bentos ganó cinco títulos vistiendo la camisa del FAS, entre 2002 y 2005, ganándose el cariño y admiración de todo el quipo y afición. A nivel nacional jugó también con el Nejapa y el Leones de Occidente. Actualmente tiene 39 años.

REACCIÓN DE BENTOS

El jugador argentino lamentó la reprogramación del juego. "Lástima por la gente, pero por algo Dios hace las cosas. Y contra Dios no se puede ir", manifestó en primera instancia Alejandro Bentos, quien también mencionó: "Siempre dije que si no jugaba en FAS, no jugaba en otro equipo. Estoy feliz porque la gente vino, a pesar de que no hubo partido".

En la misma línea, el exdelantero nacido en Corrientes, Argentina, afirmó: "Jorge 'el Mágico' González nos llamó en el transcurso de la tarde para preguntarnos si se llevaba o no el partido, pero estará con nosostros el próximo domingo para que la gente pueda compartir con él. También se espera que vengan Luis 'el Manotas' Castro y Gilberto Murgas".

Según los organizadores, el partido de homenaje se trasladará para el domingo 25 de junio. Ricardo Mena Laguán, miembro del comité organizador, externó que posponer el encuentro fue prudente y atinado.

"Las consecuencias son obvias. Nos hemos visto afectados por lluvias desde tempranas horas. Desde la mañana hemos estado un poco desmoralizados por el clima, pero incluso los jugadores que integrarán el homenaje coincidieron que lo más certero era posponer el encuentro".

De acuerdo con Mena Laguán, la logística se mantiene: "La actividad se llevará a cabo a las 3:00 de la tarde. Las personas que pagaron entrarán con el boleto que ya pagaron".