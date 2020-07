“Sueño con dirigir una selección juvenil y ganar un título en liga mayor”

Jorge Calles debutó en tercera división a los 17 años de edad con el ADET en 1988 y tras su retiro del fútbol profesional con el Vendaval de la segunda división en el año 2011, se capacitó para convertirse en entrenador y seguir su íntima relación con el fútbol.

Calles llegó en 1978 a las escuelas de fútbol de la Asociación Deportiva El Tránsito (ADET), estuvo becado hasta culminar sus estudios de bachiller y alcanzó el ascenso a la segunda división con el equipo venado, en 1989. Sumó ascenso y debut en la liga mayor con el equipo Baygón-ADET, en 1991.

Fueron sus primeros pasos dentro del fútbol, ama este deporte y también amplió su palmarés en el fútbol jugando con el Chalatenango en segunda división (1991), Arcense, donde disputó dos finales por el ascenso al circuito mayor, hasta que firmó su retiro con el Vendaval de Apopa, en el año 2001, con 36 años de edad.

Destacó del año 2001 al 2005 como profesor de educación física de importantes colegios de San Salvador y en el año 2007 comenzó su carrera de entrenador, como asistente técnico de Fausto Omar “el Bocho” Vásquez (2007) y Víctor Girón (2008), en el Vendaval de Apopa.

Fue en el año 2009 que debutó como entrenador principal en el equipo apopense y luego se aventuró como entrenador principal en el Real Destroyer, Brasilia, Marte Soyapango, Audaz, Quequeisque, Brujos Mario Calvo, Chagüite.

Se desempeñó como asistente técnico de Guillermo Rivera en el Dragón de la liga mayor en el año 2016 y en el Apertura 2018, debutó como técnico principal del Firpo.

Fue reconocido como un volante izquierdo fino, de mucha llegada y buena marca “el fútbol me dejó muchas amistades, debuté a temprana edad en una institución (ADET) que nos preparó bien. Debuté a los 21 años de edad en liga mayor con el ADET, lo que le falta al fútbol salvadoreño es una institución como el ADET porque forma al futbolista de manera integral, metiendo en el corazón la identidad de un equipo, llegar a tan temprana edad (seis años) nos hizo querer sus colores.

“ADET nos hizo querer la institución, formó parte de mi vida deportiva, no tener eso en la actualidad pasa factura al fútbol salvadoreño. Futbolistas sin verdadera formación, pero es de señalar, que hay factores extradeportivos como la pobreza y situación de los equipos porque no hay solvencia económica. Eso afecta para armar selecciones competitivas, si hubieran fuerzas básicas sería más fácil armar buenas selecciones”, sintetizó.

HORA DE DIRIGIR

En el año 2001 comenzó su aventura como monitor de fútbol gracias al consejo del entrenador Víctor Pacheco, estudió y recibió su acreditación como entrenador clase A, en el año 2009. “Siempre me ha gustado la formación y por eso me capacité para convertirme en entrenador”, dijo.

Comenzó como asistente técnico en el Vendaval de Apopa en el año 2007 y en el año 2009 se convirtió en el entrenador principal. Para el Clausura 2018 fue asistente técnico de Geovanny Trigueros y para el Apertura 2018, fue nombrado como el estratega principal de los pamperos.

Modesto Torres le dio el voto de confianza y dirigió la primera vuelta de ese certamen y un partido de la segunda ronda, los resultados no lo acompañaron y renunció. “Llegué en un momento trascendente, me tocaba buscar gente que nos ayudara para darle de comer a los jugadores. No se armó un equipo competitivo, le decía al presidente, Modesto Torres, que armáramos un equipo competitivo, con jugadores con recorrido en la primera división, pero por cuestiones económicas decidió armar un equipo con jugadores de poca experiencia”.

Torres no escuchó su consejo “el primer torneo (Clausura 2018) había un base de jugadores con gran recorrido como Isaac Zelaya, Jonhy Ríos, Edgar Campos, Nelson Moreno, Cristopher Ramírez, Rodrigo de Brito (argentino) y quitó (Torres) una base de nueve jugadores expertos; le hice llegar una base de once jugadores de experiencia como Danny Torres, Eder Renderos, Rodrigo Cubilla (uruguayo), y no lo arregló. Solo contrató a Carlos Anzora y Geovanny Zavaleta, que yo los había pedido”.

“Yo recomendé jugadores pero él dijo que no tenía esa cantidad de jugadores porque no tenía plata, no nos reforzamos y quitó jugadores del torneo pasado que junto a Geovanny Trigueros (entrenador principal) habíamos salvado al Firpo del descenso”, sostuvo.

La principal limitante fue la alimentación de sus pupilos que vivieron en la casa club “se llevó al equipo a San Salvador (Modesto Torres) y alquiló una casa en la colonia Campestre, una persona les daba los alimentos, pero cuando no le llegaban a pagar, ella decía que no les podía dar más alimentación, me tocaba con un grupo de amigos que hice en el fútbol, darles ayuda para que ellos se alimentaran”.

Fue un momento complicado, pero tras 13 años de carrera como entrenador, confía en consolidar pronto sus sueños: “llegar a un equipo donde se pueda pelear por el campeonato de la primera división, otro sueño es dirigir a una selección juvenil”, sentenció el entrenador que también cuenta con acreditación de la US Soccer y licencia FIFA conseguida en Dinamarca.