“Sueño con dirigir en la primera división junto a mi padre Ramón Sánchez”

Dennis Sánchez se retiró del fútbol profesional a los 31 años de edad con el Ilopaneco de la segunda división. Puso fin a 12 años de carrera en equipos de primera y segunda división y ahora fija su mirada en convertirse en entrenador de fútbol como su padre, Ramón Sánchez, míster del Chalatenango.

Ya dio los primeros pasos, en la recta final de su carrera en el fútbol, se graduó como entrenador clase D y C de la Asociación de Entrenadores de Fútbol de El Salvador (AEFES) y cuando pase la emergencia nacional decretada por la pandemia del coronavirus, continuará con los cursos clase B y A.

Su objetivo es dejar huella en el fútbol, en el futuro pretende ser compañero de fórmula en la dirección técnica con su padre Ramón. A inicios de este año, trabajó como entrenador de las categorías sub-13 (logró el título de campeón) y sub-17 de la Fundación Educando un Salvadoreño (FESA); en el torneo de El Cafetalón, Santa Tecla.

Es un ingeniero en sistemas de profesión con muchos deseos de destacar. Comenzó en el fútbol en el año 2007 con las escuelas de Fútbol de San Juan Opico y debutó en el sector profesional en el año 2008 con el Arcense de la segunda división.

AMPLIA EXPERIENCIA

Pasó al Juventud Independiente en el año 2008 y alcanzó el ascenso a la primera división. Se mantuvo con los opicanos en el Clausura 2011 y para el Apertura 2011, fichó con el Vendaval de la liga de plata.

Volvió al Arcense para el año 2012, también jugó con el Once Municipal (2013), Chalatenango (2014), Marte Soyapango (2014) y con el Sonsonate de la liga mayor en el año 2015, bajo la dirección técnica del entrenador German Pérez.

Se alejó seis meses del fútbol y retornó para jugar con el Vendaval de Apopa en el año 2017 y luego pasó al Platense de Zacatecoluca en el año 2018. El Apertura 2019 marcó el cierre de su ciclo en las canchas, optó por retirarse.

Entre sus logros valora el ascenso con el Juventud Independiente a la liga mayor y un subcampeonato de segunda división con el Marte Soyapango. En el año 2018 también fue entrenador en las escuelas de fútbol del San Pablo Municipal.

Decidió incursionar como entrenador por la pasión por el fútbol y “por el hecho de tener a dos grandes referentes en mi familia: mi papá Ramón Sánchez y mi hermano Ramón, estoy seguro que si a mi hermano no le pasa lo de la selección (sanción tema amaños con la selección mayor), anduviera a la par de mi papá. Siempre me ha gustado andar tras mi papá desde pequeño, ver sus éxitos en el fútbol”.

Dijo que también optó por esta carrera por “lo que me dio el fútbol, puede ser que sea mucho para unos, o poco para otros, soy bastante agradecido con el fútbol, soy de regresar eso poco que viví y aprendí en mi crecimiento futbolístico, esa experiencia transmitirla a las nuevas generaciones”.

Sánchez tiene claros sus objetivos “la motivación es un día ser parte de un cuerpo técnico, andar a la par de mi más grande mentor: mi papá”.

El entrenador Ramón Sánchez es bastión importante en su formación “mi padre me apoya, desde que le mencioné que quería sacar los cursos, se puso contento, muy feliz de saber que tomé esa iniciativa, me apoya en todo lo que puede, esa es una base esencial, porque si me hubiera dicho ‘mira, esta carrera es difícil, se reciben muchas ultrajadas y los dirigentes no son agradecidos con el entrenador’… pero no, al contrario, me motivó, me dijo que si eso me apasionaba que siguiera adelante y que siempre tendría su apoyo. A estas alturas sigue siendo mi apoyo”.

Dennis es visionario, quiere trascender en su preparación a nivel internacional “no solo prepararme a nivel nacional, también salir a cursos internacionales, prepararme lo más que pueda porque esos conocimientos con el tiempo y la experiencia que da la vida, se ponen en práctica”.

“El fútbol nos une como familia, me apasiona y deseo seguir aprendiendo”