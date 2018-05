“Sueño con dirigir al Isidro Metapán”

Luego del retiro del fútbol profesional con el Isidro Metapán, Omar Mejía tomó las riendas de la categoría de reserva del equipo jaguar y logró en el Clausura 2018, clasificar a la final. Mejía se retiró con 38 años de edad y con 10 títulos obtenidos, todos con la camiseta de la institución jaguar. El volante de contención incluso ascendió con el equipo cementero a la liga de privilegio en 2001.

¿Cuál fue el proceso de este grupo de jóvenes que disputará la final del Clausura 2018?

Lo bonito de esto es que ahora que el equipo clasificó, uno se lleva el mérito, si hablamos de proceso, aproximadamente unos 15 chicos vienen trabajando con un proceso de años. Esto es producto de todo el trabajo, ahora se ven esos frutos, lograron el objetivo de estar en una final. Fue un buen proceso, fácil porque hemos recibido apoyo. Les hemos hecho ver de la importancia de pertenecer a este equipo, obviamente eso lo trasladamos a la cancha con el esfuerzo día con día. Los jugadores entendieron el mensaje para desenvolverse en la cancha de la mejor manera.

Es tu primer reto como entrenador y vas por buen camino.

Siempre he dicho que me quiero preparar bien para enseñar bien, obviamente que con los juveniles. Son mis primeros pasos, hoy que los estoy dando en la categoría de reserva es bueno para mi crecimiento. Mi objetivo era una buena preparación para dar a los chicos lo mejor. mentiría si digo que no me gustaría dirigir al Isidro Metapán (mayor) es mi sueño, pero sé que todo a su tiempo, inicio y voy poco a poco. Si se da ojalá sea, pero puede ser en un momento en el futuro.

¿Qué fue lo más difícil que enfrentaron?

El entender 25 caracteres diferentes, formas de pensar diferente. Uno como entrenador los debe entender para llevar bien el camerino porque siempre está disconforme el que no juega, el que no se equipa. Eso me costó un poco en el inicio. Pero al final, entendieron el mensaje y poco a poco avanzamos.

¿Qué se siente ahora estar en una fina, pero como técnico?

Maravillosos. Más allá que es una categoría diferente, lo ue hacemos es pulir la formación que estos chicos traen desde años atrás. Al final me pueden decir que ‘no estás para ganar campeonatos, sino para mandarme jugadores’ con mentalidad y carácter fuerte para la liga mayor, pero igual, me juego el torneo y me siento feliz por haber conseguido el objetivo de llegar a la final, sabiendo que no es fácil porque en esta categoría hay equipos buenos y todo se torna difícil.

¿Te veías disputando una final cuando iniciaste el trabajo de pretemporada?

Sí, desde que fi futbolista mis metas eran claras, más allá de todas las dificultades que se presentan, siempre fui de los que se ponía metas, por eso lucharé por llegar a la meta: el título. Ese fue el objetivo, trabajar fuerte, siempre con el objetivo puesto de la gran final. Dios es el que sabe si se premiará.

¿Cómo ves el jugo ante el Alianza?

Difícil porque es una de las reservas mejor trabajadas. Será un juego complicado, tengo lo mío para pelear, al final que se defina quien es campeón en base al buen fútbol que demos los dos equipos.