Suecia se agarra a la salvación

Arrancó mejor Suecia, gracias a las buenas combinaciones entre líneas de Forsberg, Berg y Kulusevski, una de las principales novedades en el once de una Suecia en horas bajas tras perder sus cuatro primeros partidos en el grupo.



La joven promesa del Juventus y Forsberg tuvieron las primeras ocasiones de un equipo local obligado a ganar para no verse ya descendido y sin opciones en el último encuentro contra Francia.



Croacia, con varias bajas de peso en la zaga, reaccionó con un tiro esquinado de Brekalo y otro más peligroso de Pericic, que Olsen desvió con apuros.



Pero no duró mucho el empuje croata. Suecia recuperó el mando y se adelantó en una buena acción de Kulusevski, que primero aguantó la carga dentro del área de Kovacic y luego definió con un disparo suave con la pierna izquierda al palo de Livakovic.



En la última jugada de la primera parte, Danielson cabeceó a la red un córner del veterano Sebastian Larsson.



Se esperaba una reacción croata tras el descanso, pero no pasó de una mayor presencia en campo contrario y más posesión. El cambio de Pasalic por un aislado Budimir no alteró nada.



Suecia se encontraba muy cómoda, bien cerrada, y tuvo varias ocasiones para decidir el partido y firmar una goleada, la más clara de Ekdal, solo dentro del área, pero cuyo remate se fue alto.



Dalic lo intentó a la desesperada con tres cambios de golpe, pero solo la mala fortuna de Danielson metió a Croacia en el partido con un gol en propia puerta, que clava el resultado de Zagreb y deja todo por decidir para la última jornada.



El central sueco pudo hacer el tercero con otro cabezazo en una jugada a balón parado, pero Livakovic sacó una buena mano que deja todo pendiente.