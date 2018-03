Sudáfrica niega relación con el amaño del partido con Senegal

? SOUTH AFRICA 2-1 SENEGAL ? 2018 FIFA World Cup Qualifiers - All Goals ? https://t.co/XD4FhntDj8 — HIROKI (@9h2r5k) 7 de septiembre de 2017

La Federación Sudafricana de Fútbol (SAFA) negó este jueves cualquier participación en la manipulación del partido contra Senegal por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018."La SAFA deja sentado categóricamente que la federación no participó de ninguna manera en algún tipo de comportamiento incorrecto en relación a las acciones del árbitro, como establece el informe de la FIFA", señala una declaración subida a la página web de la SAFA.La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) decidió el miércoles que el partido clasificatorio al Mundial del grupo D africano entre Sudáfrica y Senegal se repita.En el encuentro del 12 de noviembre de 2016, que ganó Sudáfrica por 2-1, el árbitro ghanés Joseph Lamptey otorgó al equipo anfitrión un penal muy controvertido en el minuto 43. Por ello, la FIFA lo suspendió de por vida. El Tribunal Arbitral del Deporte confirmó la suspensión.La SAFA anunció que estudiará el contenido del informe de la FIFA y que en su momento decidirá si apela o no la decisión de volver a jugar el partido.De esta manera, la decisión sobre los participantes del Grupo D en el Mundial de Rusia 2018 se tomaría a último momento. Por el momento aún no se fijó una nueva fecha para el encuentro, pero más allá de una posible apelación sudafricana se jugará en algún momento de noviembre.Tras cuatro de las seis fechas, lideran el grupo con seis puntos Burkina Faso y Cabo Verde.