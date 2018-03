Sub 20: El Salvador y México se aplican la “ley del hielo”

Tan cerca y tan lejos. Esa es la realidad de la selección sub 20 de El Salvador en la sede de concentración que comparte con el combinado de México.

Es el mismo hotel para las dos selecciones desde el pasado 15 de febrero, cuando ambos equipos llegaron a Costa Rica para competir en el torneo regional. Pero hasta ahora, no ha habido ni una sola plática entre los jugadores cuscatlecos y aztecas.

Pero no es que las dos delegaciones se hayan puesto de acuerdo para eso. Es algo que ha sido espontáneo. Incluso, los dos equipos hasta comparten la sede de entrenamiento. Ha habido ocasiones en las que El Salvador ha salido de la cancha para la llegada de los aztecas.

Con ese panorama, salvadoreños y aztecas se verán las caras este miércoles por la triangular del Premundial de CONCACAF.

De parte de los jugadores del equipo nacional hay un ambiente de cercanía y camaradería en el hotel. Hasta que el plantel está completo se empieza a comer, para hacerlo como equipo.

Luego, los mexicanos, dirigidos por Marco "Chima" Ruiz, llegan a su hotel, después de entrenar, y luego se van a las habitaciones a descansar. Bajan a comer y luego deben subir a sus cuartos.

"Los vemos bajar (al primer piso), pero en ningún momento ha habido cruce de palabras. En la cancha, contra ellos, este miércoles, cada quien va a querer jugarse lo de él. Uno tiene que luchar por el país que está defendiendo. En la cancha cuesta hacer amigos", apuntó el volante cuscatleco Wálter Chgüila.

"Muchas veces nos los hemos encontrado en el ascensor e intentamos sacar palabras, pero de parte de los mexicanos no ha habido respuesta. Pero nosotros estamos concientes de lo que queremos", apuntó el jugador del 11 Lobos.

TEMPERAMENTO DIFERENTE

El zaguero Óscar Menjívar respaldó la versión de que no ha habido ningún saludo con los jugadores mexicanos. "Estamos en ese mismo hotel, pero por esa rivalidad que se tiene con los mexicanos no se cruza ninguna palabra. El temperamento de ellos es raro y no como el del salvadoreño que se caracteriza por ser amigable. Pero creo que eso no afecta. Nosotros estamos concentrados en lo que queremos. No nos importa eso, de verdad", apuntó el defensor.

Denilson Rosales aseguró que todos los días ven a los aztecas en el hotel de.concentración, pero reiteró que no hay palabras con ellos.

"Eso no nos preocupa, al contrario, nos motiva más para afrontar ese partido de la mejor manera. Quiero dar lo mejor de mi para ganar ese partido", aseguró el volante nacional, que enfrentará por primera vez a México a escala de selecciones nacionales.