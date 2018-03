Sub 17 de Santa Tecla ganó a Metapán 8-9 en penales, dos días después del juego

Sub-17 Santa Tecla FC se dirige al Calero Suárez a definir juego de vuelta de cuartos de final en serie de penaltis #VamosTecla pic.twitter.com/BjMUAdLgy1 — Santa Tecla FC (@santateclafc) 12 de mayo de 2017

Ya esta en el estadio Jorge "Calero" Suarez

A Disputar Penales ,Ya que se empato El partido y por bases de Competencias. — Santa Tecla FC (@santateclafc) 12 de mayo de 2017

A SEMIFINALES!!!!!!

GANAMOS EN LOS PENALTIS

SANTA TECLA 9 - METAPAN 8

FELICIDADES!!!! — Santa Tecla FC (@santateclafc) 12 de mayo de 2017

ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DE USTEDES ,POR HABER LLEGADO HASTA ESTE MOMENTO DE LA COMPETENCIA

VAMOS TECLA!!! pic.twitter.com/8fjFLpfZRc — Santa Tecla FC (@santateclafc) 10 de mayo de 2017

A SEMIFINALES!!!!

SANTA TECLA CUNA DE CAMPEONES

ESTAMOS ORGULLOSOS DE CADA UNO DE USTEDES #DALECAMPEON pic.twitter.com/kzqTTIdYgV — Santa Tecla FC (@santateclafc) 12 de mayo de 2017

Insólito. El equipo sub 17 de Santa Tecla alcanzó ésta tarde su clasificación a semifinales de dicha categoría al derrotar en los tiros desde el punto penal 8-9 a Isidro Metapán pero dos días después que el plantel juvenil de los pericos derrotaran a los caleros 1-2 en el juego de vuelta de la fase de cuartos de final del torneo Copa Fedecrédito 2017.El juego se disputó el pasado miércoles en la cancha del estadio “Jorge Suárez Landaverde” de Metapán a raíz que el árbitro del juego, Omar Edenilson Ruiz, determinara que el partido se completó con el triunfo tecleño en 90 minutos y declaraba ganador a los caleros por su mejor posición en la tabla de posiciones en fase regular cuando en realidad las Bases de Competencia de dicho torneo juvenil ordena cobros desde el punto penal para tener un ganador cuando exista en esa instancia (cuartos de final) igualdad de puntos.La primera división, encargada de organizar dicho torneo, rectificó el jueves el mal proceder del juez central y ordenó el cobro de los tiros desde el punto penal ésta tarde siempre en Metapán. En esa instancia, los verdiazules derrotaron a los locales con el marcador de 8-9 para avanzar a la fase semifinal donde ya lo espera FAS.Para Guillermo Figueroa, presidente de Santa Tecla, el error administrativo llevó al equipo tecleño a incurrir en gastos innecesarios a raíz que la tripleta arbitral desconocía el reglamento de competencia cuando existe igualdad en puntos.“Ya discutimos esa parte, nosotros pagamos todo pero haremos el reclamo correspondiente, posiblemente en este caso a la comisión arbitral ya que fue decisión del árbitro de no cobrar los penales, pero aún no hemos decidido sobre el tema”, admitió el dirigente. “Anoche nos reunimos, pagamos todo lo del viaje de los juveniles y ahora luego de celebrar esa clasificación vamos a ver a qué instancia haremos el respectivo reclamo para saber si nos reintegrarán el dinero que se utilizó para trasladar al equipo de nuevo hasta Metapán, pero es lamentable que estas cosas sucedan”, acotó.Así fue la celebración tras la victoria: