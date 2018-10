Sub 16 salvadoreña debuta hoy en torneo UNCAF

Del 20 al 27 de octubre se disputará el Torneo UNCAF Sub 16 en Ciudad de Guatemala. Participarán las siete selecciones centroamericanas que tomarán como fogueo este evento para participar en noviembre del Premundial de CONCACAF (la sede de Managua y fecha de competencia está por confirmarse).

El Salvador debutará ante Nicaragua, selección con la que nunca ha perdido en esta categoría, y lo hará a las 11:00 de la mañana en el estdio municipal Pinula Contreras.

El equipo nacional cerró su preparación el jueves y viajó ayer mismo a Guatemala. En la nómina están incluidos dos jugadores del sector aficionado, los porteros Mílton Martínez (ADFA San Salvador) y Ricardo Funes (ADFA Usulután); tres de Tercera División, con Rodrigo Rodríguez y José Ortez de Turín y Marlon Rivera de Escuelas de Fútbol Guazapa.

La Segunda División aporta tres jugadores, con Luis Vásquez de Topiltzín, Jair Montoya de El Vencedor y William Rivera de Platense.

El resto de jugadores (10) juegan en los equipos Sub 17 de la Prmera División. FAS y Santa Tecla destacan con tres cada uno, Alianza, dos; y la lista la completan Luis Ángel Firpo y Audaz con uno.

Los siguientes partidos de El Salvador en esta competición son ante Panamá (domingo 21, 11:00 a.m.), Honduras (lunes 22, 3:30 p.m.), Guatemala (martes 23, 3:30 p.m.), Costa Rica (viernes 26, 11:00 a.m.) y cerrará ante Belice (sábado 27, 11:00 a.m.).