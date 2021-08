Suárez, DT de Costa Rica: "El Salvador tiene jugadores de muy buen pie"

El colombiano Luis Fernando Suárez, técnico de la selección de Costa Rica, habló sobre el amistoso que sostendrá la Sele ante El Salvador el 21 de agosto en Los Ángeles, último fogueo para ambas escuadras con miras a la octagonal.

La selección de El Salvador ha recuperado credibilidad y ha dejado buenas sensaciones con la llegada del técnico Hugo Pérez.

"La idea de Costa Rica siempre ha sido clasificar al Mundial, desde los últimos cinco mundiales Costa Rica ha ido a los últimos cuatro, el sabor dulce siempre lo van a querer repetir, casi que es una exigencia y esa es la idea cuando se me llamó y hay que buscar la clasificación nuevamente, no es un pedido, es una orden", dijo Suárez.

El Salvador se enfrentará a Costa Rica el 10 de octubre en territorio tico en el primer juego entre ambas selecciones durante la octagonal de la Concacaf.

"Me gustó el nivel, después de haber estado acá seis o siete años y ver lo que ha crecido el fútbol de Centroamérica y veo cosas interesantes como en Canadá y Estados Unidos que sigue mostrando un desarrollo profundo de su fútbol, veo las islas y los veo jugando bien a parte de la condición física", valoró el entrenador colombiano

"Me acuerdo de ese El Salvador de hace siete años que a mí me encantaba jugar porque tiene jugadores de muy buen pie, me parece que va a ser de alto nivel en toda la eliminatoria y va ser muy exigido", recalcó.

Suárez ve necesario el uso del VAR en la octagonal. "A mí me gusta el VAR y en la Copa Oro hubo jugadas del VAR que no tenían que darse. Todas esas experiencias vividas en la Copa Oro pueden ayudar a que se tomen mejores decisiones en los que están dirigiendo ahí para que no sea injusto también con el VAR y me parece que lo que se está buscando con el VAR es que haya más justicia".

Otro punto del DT colombiano fue el número de cupos para el Mundial destinados a la Concacaf.

"Se me antoja como justo darle oportunidad a más equipos, son demasiados países en Concacaf para que solo haya un cupo para tres y medio", mencionó.

Luis Fernando Suárez explicó que los partidos de local de la selección tica podrían disputarse con público pero no a estadio lleno.

"Hasta el día de hoy toda está en una situación en la que no hay público en las canchas...Sé que no es la capacidad completa del estadio pero se evaluará", agregó.