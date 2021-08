Styven Vásquez: "Para mí es una vitrina estar en selección" 

El tabudo Styven Vásquez es parte de la expedición de salvadoreños que partieron este juegos hacia California, Estados Unidos, donde el sábado 21 de agosto se enfrentarán en un partido amistoso contra Costa Rica.

Para el delantero de ascendencia usuluteca, es una vitrina que a sus 18 años esté en los planes del combinado mayor, por eso se toma de la mejor manera posible. Vásquez espera tener minutos ante los ticos y así ganarse la confianza del míster Hugo Pérez.

"Gracias a Dios se me da la oportunidad de estar en selección mayor a ni corta edad, importante, para mí es una vitrina, tomarlo de la mejor manera y a trabajar... Si se me da la oportunidad primeramente Dios, si se me presenta la oportunidad de anotar la tengo que concretar", dijo el joven delantero.

Styven explicó que hasta el momento no ha hablado con Hugo Pérez sobre el partido ante Costa Rica, no obstante, tiene la ilusión de seguir atendiendo a futuras convocatorias de selección nacional.

"No he hablado nada del partido con él, hemos visto un par de videos, se refiere un poco a la posición en que nosotros jugamos y ahí es donde yo me enfoco... Es importante la oportunidad que me ha dado el profesor para demostrar mi talento y luego de este amistoso sepa que yo estoy ahí, demostrar para que primero Dios me vuelva a dar la oportunidad", agregó.

����⚽���� | Finalizó la penúltima práctica de la #SelectaMayor trabajando con mucha intensidad bajo la dirección técnica del profesor Hugo Pérez.



— La Selecta (@LaSelecta_SLV) August 19, 2021

Al respecto del rival, Styven Vásquez describió a Costa Rica como uno de los rivales más fuertes del área. "Veo a Costa Rica fuerte, sabemos que en el ámbito centroamericano siempre es fuerte y esperamos sobrepasar todas sus defensas para sacar un resultado positivo".