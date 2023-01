Styven Vásquez: “Mi retorno a las canchas está cerca”

Luis Styven Vásquez, el joven delantero de Luis Ángel Firpo, será una de las novedades que el equipo manudo mostrará para el inicio del torneo Clausura 2023 que arrancará el próximo sábado 21 del presente mes.



El jugador nacido hace 20 años en Santa Elena, Usulután, ha estado fuera de las canchas luego de sufrir una fractura en su quinto metatarsiano de su pie derecha en la pretemporada que realizaba con el equipo ultra lempino previo al torneo anterior, una lesión que a criterio del ex seleccionado nacional, no ha sido fácil superar.

“El tema de la lesión es algo que trato de superar, estoy trabajando en ello, estoy ya entre un 85 y 90% ya recuperado, solo me hace falta superar un leve dolor que sentí en mi pierna derecha el día que jugamos el amistoso ante Los Andes el sábado pasado, entré de cambio y sentí molestia en la planta del pie de mi pierna que tengo lastimada, el doctor me examinó y me dijo que era un tendón de uno de mis dedos de mi pie, que debo descansar una semana más sin tocar balón para retornar la próxima semana a los entrenos y estar listo para recibir al Marte en casa”, destacó la joven promesa nacional.



El atacante oriental arribó a las filas de Luis Ángel Firpo hace un año para jugar el Clausura 2022 procedente de las reservas del Águila de San Miguel donde jugó 10 partidos de liga y anotó tres goles.



Con Firpo, Vásquez jugó 19 partidos en el Clausura 2022 y anotó cuatro goles, por lo que la expectativa que explotara en el torneo anterior se desvaneció tras la fractura que sufrió antes del inicio del Apertura 2022.



“El año 2022 para mí fue complicado por la lesión que sufrí, traía la ilusión de hacer un buen torneo, me lesioné y eso me privó de muchas cosas”, confesó el jugador quien recordó además que “mi lesión me dejó parado casi cuatro meses, fue complicado al inicio pero al final lo supe manejar, con las indicaciones del doctor estoy ya casi en la parte final de mi recuperación.”



El jugador pampero recordó la forma en que se lesionó en una práctica de los usulutecos previo al inicio del torneo anterior.



“Me lesioné en la pretemporada pasada, en un entrenamiento, al final la lesión que sufrí fue una fractura en el dedo más pequeño de mi pie derecho, es una lesión rara y delicada que uno de futbolista sufre, pero al final estamos en camino de retornar”, acotó.



Sobre su futuro en las filas firpenses, Styven Vásquez tiene claro lo que desea en los próximos meses en su carrera.



“Me quedan aún seis meses de contrato con Firpo, la directiva me supo esperar gracias a Dios, me ha cumplido en lo económico, aún no hay pláticas de renovar mi contrato, pero por el momento no tengo ofertas de otros equipos, el torneo comenzará pronto, deberé analizar cómo me he sentido en los próximos meses para tocar el tema de renovación con Firpo”, afirmó.



Sobre su retorno a las canchas, Vásquez confirmó que “ya platiqué con el profesor Rivera, en la parte táctica especialmente, es un ex jugador y conoce bien lo que uno siente, es un amigo más, el apoyo que estamos recibiendo es enorme, agradecido con él por la confianza que hemos recibido desde el primer momento en que tomó su cargo”, indicó sobre el nuevo timonel del equipo.



El delantero de 20 años dijo además que “mi lesión me privó retornar a la selección nacional, ese es mi objetivo, ser llamado de nuevo con la selección nacional, todo jugador tiene en mente esa meta, este 2023 viene cargado de torneos internacionales, para el país es importante participar en esos torneos y por eso es mi prioridad estar bien físicamente para estar listo a cualquier llamado del profesor Pérez.”