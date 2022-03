Styven Vásquez: “Me adapté desde el primer día a Firpo”

El delantero del Firpo, Styven Vásquez, habló sobre su paso con Firpo, en su primera campaña con los pamperos, tras el cierre de la primera vuelta del Clausura 2022.

Vásquez, de 19 años, aseguró que su adaptación al vestuario de los toros no fue complicada, sus compañeros y ambos técnicos lo recibieron bien.

"Mi adaptación a Firpo no ha sido complicada, aparte que ya había convivido con algunos jugadores que están en Firpo, me atrevería a decir que me adapté desde el primer día; empecé, agarré confianza, platiqué con el profesor Toto (Gamarra), ahora con Timbabua (Eraldo Correia), y eso me generó bastante confianza", declaró en el programa Güiri Güiri al Aire.

Sobre la diferencia de trabajar con Roberto Gamarra y Eraldo Correia, el artillero no quizo opinar al respecto; no obstante, aseguró que siempre ha dado lo mejor de sí mismo para contribuir al equipo.

“No sé, yo soy un joven, no estoy para estar hablando sobre esos temas, pero yo siempre he estado concentrado tanto con el Toto como con Timbabua, siempre he trabajado y he intentado hacer lo mejor para ayudar al club", expresó.

El cuadro pampero viene de golear por 1-5 al Santa Tecla en Las Delicias, un resultado que les permite subir hasta el séptimo puesto de la tabla. Para Styven, esa victoria le sube el ánimo a la escuadra y les da confianza para afrontar sus próximos compromisos

"Ha generado confianza en los compañeros, lo hablábamos entre semana, necesitábamos ese gane para que el equipo estuviera diferente porque estaba un poco tenso,el triunfo ha venido a beneficiar demasiado al equipo, y esperamos seguir así, agarrar más confianza y poder seguir sacando resultados positivos", indicó.

Vásquez habló sobre sus metas a largo plazo, y declaró que espera obtener algún día una oportunidad de jugar en el extranjero, aunque reflexionaría si esa oportunidad sería lo más conveniente en un punto determinado de su carrera.

"Cómo futbolista siempre aspiro a más, a salir del país, ser seleccionado. Si llegara la oportunidad, hablaría con todos, con el profesor, con personas que saben de eso, y si me aconsejan que es lo mejor, yo estoy listo y me voy de una", comentó.

El atacante está convocado en un microciclo con la selección mayor de El Salvador. Al preguntarle sobre si algunos jugadores decidirán regresar o no al combinado nacional, Vásquez dijo que nadie ha hablado nada sobre ese tema en la concentración.

“No hay nada que contar sobre eso porque ahorita estamos concentrados en este primer microciclo. No se ha hablado nada sobre eso, son temas aparte que se arreglan ya entre los mayores, cuerpo técnico y la dirigencia. No se ha hablado de eso ni creo que se hable, quizá ellos van a darlo a luz en algún momento, pero no se ha hablado nada, estamos concentrado en el microciclo”, manifestó.