Styven Vásquez: “Firpo no se opondrá si me sale una oferta para salir”

El nuevo refuerzo criollo de Luis Ángel Firpo, Styven Vásquez, admitió su alegría y confianza por formar parte del equipo manudo para el torneo Clausura 2022.

El ex reservista de Águila y ex seleccionado preolímpico de nuestro país es uno de los cinco nuevos rostros que la dirigencia pampera ha llevado por el momento al plantel tricolor que manejará el argentino Roberto “Toto” Gamarra para el cierre de la temporada 2021-2022.

“Comienzo esto con mucha responsabilidad luego de tantas novelas que pase en el torneo anterior en Águila donde no pude jugar, he firmado por un año con Firpo y me siento feliz y apoyado”, exclamó el jugador nacido en Santa Elena, Usulután.

El atacante de 19 años no renovó contrato con los emplumados luego de solicitar mejoras salariales en el mismo para firmarlo, por lo que la dirigencia de Águila anunció su salida antes que finalizara el torneo Apertura 2021, tiempo en que se oyó que su futuro estaba fuera del fútbol nacional, algo que el propio Vásquez explicó la razón por la cual no se concretó.

“Hubo interés, rumores para jugar fuera pero no se concretó algo, por lo que vamos a esperar, estoy joven, trataré de buscar esa oportunidad más adelante, una oferta concreta no existió, solo llamaron a mi representante pero nunca ofrecieron un contrato, pero el tiempo estaba corto para poder jugar y al final firmé con Firpo ya que la presidencia me dijo que se comprometía que si me salía algo concreto para jugar fuera del país, Firpo no se opondrá a ello, por lo que firmé contrato por un año”, aseguró el delantero desde Usulután.

Vásquez se mostró optimista que el Clausura 2022 sea el torneo de despegue en su carrera profesional luego de sumar siete partidos de liga y anotar tres goles con los colores naranja y negro.

“Creo que las expectativas son altas, he visto muy comprometido al equipo para pelear la 11, hay buena vibra, la directiva está apoyando, se buscará pelear en el torneo”, admitió el joven valor oriental quien confesó que por el momento no se ha sentado a platicar con profundidad con “el Toto” Gamarra para saber lo que quiere de él.

“Por el momento he platicado poco con el profesor Gamarra, solo me ha dado indicaciones tácticas de lo que quiere que haga en la cancha, me gusta la intensidad con la que se trabaja”, aseguró.

#AmistosoPretemporada | Te compartimos las postales del partido de esta tarde ante Atlas de Santiago Nonualco donde obtuvimos una victoria de 3x0 con anotaciones de Jomal Williams, @Styven2002 y Guadalupe Pineda (reservista).������ pic.twitter.com/UxsDnxcOgB — Club Deportivo Luis Ángel Firpo (@firpo_oficial) January 5, 2022



COMPROMETIDO

Luis Styven Vásquez se mostró entregado con el plantel usuluteco y alabó la confianza y la unión que ha encontrado en el camerino.

“En Águila estuve dos años y ya estaba acostumbrado a su atmósfera, a su ambiente interno, tengo muy buenos amigos allí; pero en Firpo me han recibido de la mejor manera, hay jugadores que fueron compañeros míos en selección y en Águila y en ese tema no he resentido mucho”, confesó el atacante usuluteco.

“La adaptación va por buen camino, el choque por el cambio de camerino no ha sido fuerte por el ambiente que tenía en Águila y su confianza, pero también en Firpo me han dado buenas vibras y eso te genera confianza.”

El nuevo atacante pampero comentó además que “espero que este torneo se me presente la oportunidad para poder aportar al equipo en lo que se pueda, poder aprovechar los minutos que se me brinde y ayudar a mis compañeros”, adelantó como metas próximas a cumplir en Firpo. “Todos me han tratado bien, con Jomal (Williams) ya habíamos hablado antes, con (Luis) Canales igual, hablé antes un par de veces, con Edgar (Cruz) no tenía antes una relación de compañero pero es buena onda, es un muchacho accesible y hemos hablado mucho”, afirmó.

Sobre su manera de vivir dentro de la cancha pampera, Vásquez reconoció que “en la cancha me llevo bien con (Jefferson) Polío por ser de mi mismo pueblo, con (Eduardo) Vigil, Carlos Ortiz que fue compañero conmigo en las reservas nos entendemos bien todos, con (Alexis) Maravilla estuve jugando con él en El Vencedor de segunda.”

Vásquez no oculta su nerviosismo de poder debutar en el inicio de la liga cuando deban recibir en el Sergio Torres a Municipal Limeño y no duda que la oportunidad de vestir por primera vez la camiseta tricolor se dará.

“Cuento los minutos para mi debut en Firpo, jugaremos el domingo a las 3 de la tarde ante Limeño, sobre el tema de la selección por el momento no he hablado con el profesor (Hugo) Pérez, solo lo he hecho con Gerson (Pérez) quien me ha brindado algunos consejos, con la confianza de estar de nuevo a futuro en sus convocatorias y tener la oportunidad de vestir de nuevo la camiseta nacional”, destacó el ahora jugador manudo.