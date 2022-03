Styven Vásquez: "Espero jugar porque sé que mi papá me estará apoyando desde el cielo"

El jugador de la selección de El Salvador, Styven Vásquez, fue uno de los primeros integrantes del plantel cuscatleco en viajar rumbo a Jamaica para afrontar el partido de eliminatoria mundialista.

El joven delantero de Firpo fue una de las novedades en la nómina de Hugo Pérez para la última fecha FIFA luego de que el atacante sufrió la pérdida de su padre la semana pasada.

A pesar de la tragedia que aconteció en la familia Vásquez, Styven se mantiene sereno y con la confianza de aportar su granito de arena a la selección en esta última fecha con su padre alentándolo desde el cielo.

¿Cómo están los ánimos en la interna del equipo de cara al juego con Jamaica?

Estamos motivados con el partido que se nos viene porque lo tenemos a la vuelta de la esquina con poco tiempo de preparación y hay que afrontarlo de la mejor manera.

¿Cómo te sentís anímicamente tras tu situación personal hace una semana, puede repercutir en tu rendimiento?

Fue una semana complicada por lo que viví, por el caso de mi papá. Hoy más que todo tengo la meta de hacerlo sentir orgulloso a él y primero Dios si se me da la oportunidad, espero jugar bien porque se que él estará apoyándome desde el cielo y para seguir haciéndolo sentir orgulloso.

¿Cómo te han acuerpado tus compañeros de equipo y selección aparte del cuerpo técnico?

Desde que llegué a Firpo me han tratado bien ya que conocía a varios jugadores. Acá en selección también me han apoyado ya que soy jóven y el apoyo de ellos es importante porque me genera confianza.

¿Hay presión para el juego con Jamaica a pesar de que hay pocas posibilidades de clasificar?

Nosotros como selección trataremos de dejar una buena imagen, sacar un resultado positivo y confiamos en Dios que podemos cerrar la octagonal de la mejor manera.

Has alternado convocatorias con Hugo Pérez. ¿Se podría decir que esta es tu oportunidad de jugar en la triple fecha FIFA?

Puede ser, lo que importa es que uno tiene que estar listo cuando se presente la oportunidad y si al final se da pues hay que estar preparados y dejar una buena imagen.

¿Cómo ven a Jamaica? ¿Han estudiado al rival?

Tenemos poco sobre ellos. Por lo que hemos visto en el primer partido, ellos son rápidos y fuertes y tenemos que contrarrestar eso para sacar un resultado positivo.

¿Te sorprendió ser convocado a pesar de que Firpo no esté pasando su mejor momento?

Si me sorprendió un poco pero hay que tomarlo de la mejor manera. Soy jóven, tengo que trabajar el doble para seguir mejorando y tratar de sacar resultados positivos en estos tres partidos.

¿Qué mensaje le mandas a los aficionados salvadoreños que están pendientes de la selección?

Que confíen en nosotros ya que dejaremos todo en la cancha para hacerlos sentir orgullosos y sacar buenos resultados para que ellos estén contentos.