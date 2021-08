Styven Vásquez: "Anotar fue un sueño hecho realidad"

Luis Styven Vásquez, atacante de reservas de Águila, se estrenó el pasado sábado ante Atlético Marte como goleador al firmar un doblete y una asistencia para conducir al equipo naranja y negro a su primer triunfo en el Apertura 2O21 y demostrar así que su primer llamado a la selección mayor de Hugo Pérez no es casualidad.



¿Pasó por tu mente tener una noche así en el Barraza con el equipo mayor anotando doblete y una asistencia de gol?

No, la verdad que no, nunca lo pensé, gracias a Dios se me dio la oportunidad de saltar al campo cuando se estaba 1-1, con la responsabilidad de intentar cambiar las cosas cuando entré con (David) Rugamas. Ya antes había ingresado Yan (Maciel), se nos presentó esa oportunidad a todos y las pude concretar.



Entiendo que nunca habías jugado de noche en el Barraza...¿Qué sensaciones viviste esa noche ante el Marte?

Nunca, la primera vez que viví esa noche mágica en el Barraza fue en el clásico nacional ante FAS hace una semana. Fue un espectáculo la verdad, la afición, pese a que no todos se han vacunado las dos dosis para ingresar, había mucho público apoyando afuera del estadio sin poder ingresar y aún así estaban apoyando al equipo y eso en verdad motiva dentro de la cancha.



¿Cuál de los dos goles que le hiciste al Atlético Marte te marcó?

Definitivamente el primero, por ser el gol que marcaba por primera vez en liga mayor, siento que me gustó más porque participé desde el inicio de la jugada, luego vino el centro de Kevin (Melara que rechazó la defensa del Marte) y pude definir.



¿Y sobre tu asistencia a Henríquez para el 4-1 no la pensaste en pelear ese balón al defensa marciano?

No lo pensé dos veces, fue una pelota dividida con (Bladimir) Osorio, chocamos y me quedó la pelota afortunadamente, pude haber pateado a portería pero miré a Jairo (Henríquez) que estaba solo, se la cedí y gracias a Dios concretó el gol.



¿Considerás que el Apertura 2021 será tu torneo en el equipo mayor?

Hay que trabajar para ellos, espero en Dios que así sea, hay que ser constante, ojalá se me brinde de nuevo la oportunidad de jugar y que se me presenten las ocasiones de gol para poder anotar.



¿Cómo recibiste la convocatoria del profesor Domizzi para el juego ante Atlético Marte?

Con asombro porque apenas el jueves estuve jugando con las reservas en Metapán cuando el profesor Kilmar (Jiménez, técnico de las reservas de Águila) me dijo que solo un tiempo iba a jugar porque el profesor Domizzi me había pedido. El profe Jiménez me dijo que vas a jugar porque vas a jugar y yo incrédulo le respondí que si eso era cierto, no le creía, por eso solo jugué el segundo tiempo. Ya el viernes entrené con el equipo mayor, eso para mí fue bien chivo porque sabía que al menos jugaría unos minutos para el juego del sábado, sabía que después de lo que dijo el profe Kilmar iba a jugar y cuando entré la primera pelota que tuve la reventé.



¿Qué pasó por tu mente cuando estabas calentando y te llamaron para ingresar?

Me pasó algo chistoso. Primero el profe Domizzi gritó mi nombre para que fuera donde él y cuando estaba corriendo y estaba por el banderín del corner (norte) escuché el nombre de Rugamas y me detuve pensando que se había equivocado conmigo, pero el profe me dijo que los dos, vengan los dos, apúrense que los dos van a entrar. Ya cuando estaba con Tony esperando ingresar me decía, vamos, sin miedo, con ganas, mostrá lo que haces en las reservas, encará mw decía y siento que todo ese apoyo que me brindó en ese momento Tony me ayudó a botar los nervios, la confianza que también me han mostrado Nico Martínez, Lucas (Ventura), Muñoz, a pesar que jugamos la misma posición en la cancha ellos están allí aconsejandome porque saben que aún soy un bicho.



¿Qué sentiste cuando viste que la pelota cruzó la línea de gol para anotar el 2-1?

Me sentí feliz, pensé que era un sueño hecho realidad, debutar en el Barraza, de noche, con un doblete y una asistencia, la verdad iba loco, corriendo, muchos iban detrás de mí y escuchaba a Yan (Maciel) diciéndome tranquilo hijo, tranquilo, respire, respire y eso me ayudó porque no sabía qué hacer o a dónde ir a celebrar.



¿Dormiste luego del partido?

Muy poco, me dormí como a las tres de la mañana por pensar todas las cosas que viví el sábado por la noche, la verdad es que ni tiempo he tenido de revisar los cientos de mensajes que he recibido donde me felicitan por lo que hice. Mi familia estuvo después conmigo en casa felicitándome, comentando el partido, solo mi papá (Luis Vásquez) fue conmigo al estadio. Mi mamá (Yesenia Velásquez), mi abuela (Idalia Velásquez) y mis otros cuatro hermanos (Valeria, Nicole, Tatiana y Mateo) no pudieron ir por el tema de la pandemia pero vieron el juego por televisión. Todos ellos felices, al final del juego lo primero que hice fue llamarles.



¿Cómo comenzaste tu carrera?

Desde los nueve años en la escuela de fútbol del profesor Manuel Carranza Murillo ya que se asoció con FESA, de allí pasé a jugar en segunda con Topiltzín de Jiquilisco, luego con El Vencedor de Santa Elena de donde soy originario hasta que ascendimos a primera división para luego llegar a las reservas del Águila.



¿Siempre jugaste de centro delantero?

No, en El Vencedor y en la sub 20 jugaba de contención o de volante mixto. En un torneo sub 18 con la selección jugué de volante y fui el goleador de ese torneo con tres goles en cuatro partidos, fue en las reservas de Águila que me usaron ya como delantero, al principio jugaba de volante, pero luego el profesor Santos Rivera me puso de delantero hasta que terminé jugando en esa posición con el profe Kilmar donde me siento cómodo.



¿Qué esperas de esta semana con la selección mayor ya que es tu primera convocatoria?

Primero, agradecido con el profesor Perez, aún no he platicado con él, solo he platicado con el profesor (Juan Carlos) Serrano, por ahora debo trabajar mucho para poder ser escogido para viajar a los Estados Unidos, el tema de mi visa lo están viendo ellos, creo que me darán junto a mi amigo Harold (Osorio) una cita en la embajada en esta semana y con Harold siempre habíamos hablado de este momento para ser tomados en cuenta en la selección mayor, tenemos una gran amistad con Harold, debuté antes que él en liga mayor y ahora me he adelantado en el goleo.



¿Sueñas ser llamado para los tres juegos eliminatorios en septiembre?

Por supuesto, todo sueño de un futbolista es ser llamado por la selección mayor en una eliminatoriamundialista. Espero en Dios que pueda jugar este amistoso ante Costa Rica y se me tome en cuenta y sea una opción para el profesor Hugo Pérez, que diga que allí está Vásquez y que se me brinde la oportunidad que a los 18 años pueda debutar en la octagonal final. Esperé mucho este momento luego de estar en las selecciones sub 15, sub 17, sub 18 y sub 20. Será la primera vez que trabaje con el profesor Pérez, he platicado con Lizandro Claros y me ha dicho la manera en que el profesor trabaja, me ha estado aconsejando de lo que le gusta y qué no, eso me motiva, me gusta su manera de trabajar.